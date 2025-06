Ballando con le stelle: Francesca Pascale, Milly Carlucci e quel "corteggiamento che parte da lontano"

Tempo di casting per Ballando con le Stelle, e come ogni anno, Milly Carlucci è al lavoro per mettere a segno colpi ad effetto che possano accendere l'interesse del pubblico. Tra i nomi in cima alla lista dei desideri della conduttrice, secondo un'indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela sul magazine Chi, ci sarebbe Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi ed ex moglie della cantante Paola Turci.

A quanto pare, Milly Carlucci avrebbe incontrato di persona l'attivista per convincerla a scendere in pista come concorrente. Un corteggiamento che non nasce oggi: già nel 2022 la Carlucci aveva espresso il desiderio di avere Pascale nel suo show, ma ora i tentativi sembrano intensificarsi. "Milly Carlucci prova a chiudere il primo colpo per la prossima edizione di Ballando con le Stelle: Francesca Pascale", scrive Candela.

Francesca Pascale, negli ultimi mesi, è apparsa sempre più spesso in televisione, segno che forse qualcosa si stia muovendo anche sul fronte della sua apertura al mondo dello spettacolo. Resta da capire se la riservatezza che l'ha sempre contraddistinta verrà messa da parte per affrontare una nuova sfida, stavolta a passo di danza. Riuscirà Milly a strappare il fatidico "sì"?

Milly Carlucci

Ma le sorprese non finiscono qui. Negli ultimi giorni si è fatto anche il nome di Chiara Ferragni, secondo quanto rivelato da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, durante una puntata de La Vita in Diretta. L'influencer, reduce dalla rottura con Fedez e al centro di diverse polemiche, potrebbe essere uno dei volti boom della prossima edizione. Alessi ha ipotizzato perfino l'abbinamento con il ballerino Pasquale La Rocca, già noto al pubblico per il suo talento e carisma.

Se l'indiscrezione fosse confermata, Chiara Ferragni si troverebbe a danzare davanti a Selvaggia Lucarelli, una delle sue critiche più agguerrite. Una dinamica che prometterebbe scintille e attenzione mediatica alle stelle. Francesca Pascale e Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle 2025? I giochi sono appena cominciati, ma Milly Carlucci sembra intenzionata a portare sul palco nomi che faranno parlare.