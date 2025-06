Ballando con le stelle: le indiscrezioni sui nuovi concorrenti rimettono in pista una vecchia conoscenza

C'è ancora tempo prima di vedere la nuova edizione di Ballando con le stelle che dovrebbe debuttare su Rai 1 tra fine settembre e inizi ottobre. Fin da ora, però, cominciano a trapelare le prime indiscrezioni sul cast dei VIP che prenderanno parte al dance show di Rai 1. Al momento non c'è nessuna ufficialità ma, secondo i primi rumor, Milly Carlucci sta pensando in grande.

Il cast di Ballando le stelle: atteso l'annuncio dei primi vip

Sono tante le voci che si rincorrono ma tra Il messaggero e Chi si può già intuire chi sono i primi talent contattati. Pare che Milly Carlucci non abbia nessuna intenzione di mollare la presa su Chiara Ferragni. Anche se è sfumata la possibilità di vederla come ballerina per tutta l'edizione, la Carlucci sta lavorando per portarla in TV (ma con un'accusa pendente di truffa aggravata?). Vorrebbe anche il ritorno di Barbara D'Urso, ma qui le ragioni appaiono più complicate.

Decisamente più concreto l'arrivo di Melissa Satta nel cast dello show di Rai 1. L'ex velina di Striscia la Notizia era stata ad un passo dalla firma già nella scorsa edizione. Il Messaggero però ha fatto anche altri nomi: "Possibile partecipazione anche per l'ex marciatore Alex Schwazer e la conduttrice Lorena Bianchetti. In lizza pure il cantante Rosa Chemical che, a Sanremo 2023, baciò Fedez".

Ma non è tutto. Il settimanale_ Chi_ ha parlato di un incontro tra Milly Carlucci e Francesca Pascale e della possibilità che l'ex moglie di Paola Turci possa far parte del cast del programma Rai. Gabriele Parpiglia ha rivelato che la vedremo in pista ma nelle vesti di ballerina per una notte: "La rivista Chi ha pubblicato la notizia secondo cui Francesca Pascale dovrebbe essere una nuova concorrente di 'Ballando con le stelle' nella prossima edizione", esordisce.

"Falso: la Pascale non farà parte del cast dei concorrenti. La verità è che Milly Carlucci ha effettivamente incontrato Francesca Pascale e avrebbe desiderato la sua partecipazione", continua. "Le due si sono confrontate più volte, ma alla fine il contratto non si è chiuso. La verità? La vedremo sul palco come ballerina per una notte in veste di ospite speciale", conclude. Per il resto, si attendono conferme o smentite.