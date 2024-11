Ballando con le Stelle, Giovanni Pernice contro Guillermo Mariotto: “Il suo è bullismo verbale”

Le tensioni continuano ad animare il dietro le quinte di Ballando con le stelle, il popolare talent show del sabato sera di Rai 1. Se da un lato i battibecchi tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli tengono banco, un nuovo scontro tra il giudice Guillermo Mariotto e il ballerino professionista Giovanni Pernice rischia di incrinare ulteriormente gli equilibri del programma.

La polemica: le critiche di Mariotto al ballerino professionista

Durante l'ultima puntata, Giovanni Pernice e la sua partner, l'attrice e conduttrice Bianca Guaccero, hanno portato in scena un energico paso doble sulle note del celebre brano Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, contenuto nell'indimenticabile album Nevermind pubblicato nel 1991 dal gruppo del compianto Kurt Cobain. L'esibizione ha conquistato Carolyn Smith che ha assegnato alla coppia un meritatissimo 10,

Di tutt'altro avviso, però, è stato Guillermo Mariotto. Quando gli è stata data la parola, il giudice ha mosso critiche che sono apparse più personali che tecniche, accusando Pernice di "non saper trasmettere emozioni". "Fatemi capire, abbiamo preso Giovanni Pernice c'è venuto da Londra per portarci questi passi vecchi come il cucco? Vecchio, noioso, vecchio. È inutile che ti inventi niente, non mi piace", ha detto Mariotto.

"Giudica ma non offendere, non sai esattamente cosa ho fatto nel passato, fare un'offesa del genere è sgradevole. Io prendo giudizi positivi e naturalmente negativi, ma senza offese. Si chiama rispetto, forse non sai cos'è" ha replicato il ballerino, visibilmente stizzito. Nel backstage Pernice si è sfogato con Bianca Gaccero che lo affianca in questa avventura, tra i due ci sarebbe anche del tenero, come mostrano alcune foto pubblicate da Chi.

Lo sfogo dietro le quinte: Le parole di Giovanni Pernice

"No basta, a tutto c'è un limite. Sì a tutto c'è un limite, basta. Non gli è piaciuto il ballo? Perfetto, dammi zero - ha esordito Giovanni - Ma non andare sul personale 'prendiamo Pernice da Londra, lo facciamo venire dall'Inghilterra'. Questo è personale ed è diverso, non è giusto nemmeno nei tuoi confronti, loro devono giudicare te, non andare sul personale, non sa chi sono io, non sa cosa ho fatto. Cosa sa? Lui è proprio una persona che manca di rispetto".

E ancora: "Questo è proprio bullismo verbale, questo è bullismo verbale. mi dispiace per te che ti sei fatta il maz.o tutta la settimana. Carolyn Smith ti ha dato dieci, lei, l'unica che ne capisce davvero di ballo. Quindi tu hai fatto benissimo e io sono super contento di te, sono felice che ogni settimana spacchi, vai la e spacchi. Non ho nulla da dire su quello che fai perché sei troppo brava", ha concluso Giovanni Pernice.