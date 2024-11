Ballando con le stelle: Federica Pellegrini e Angelo Madonia ai ferri corti? Sarebbe colpa di Sonia Bruganelli

Per Ballando con le stelle non c'è pace: ci sarebbero problemi tra Federica Pellegrini e il suo maestro di ballo, Angelo Madonia, e la colpa sarebbe di una certa gelosia di Sonia Bruganelli.

L'edizione numero 19 di Ballando con le stelle sarà ricordata per le liti prima, durante e dopo lo show. A tenere alta l'attenzione del pubblico dei social è quello che sta succedendo tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli, ma sembra che l'ex moglie di Paolo Bonolis stia influenzando anche il rapporto che c'è tra Angelo Madonia, suo compagno nella vita privata, e Federica Pellegrini, che nello show è la sua allieva. Questi rumor ancora da confermare rivelano di tensioni tra la nuotatrice e Madonia. La colpa? In qualche modo c'entra la Bruganelli, ma pare solo indirettamente.

Angelo Madonia tema la gelosia di Sonia Bruganelli?

Le indiscrezioni sono arrivate sui social da Gabriele Parpiglia: "Madonia ha passato le prime settimane a chiamarla 'Pellegrini' e mai Federica" ha rivelato il giornalista a Radio Marte. "Tra di loro ci sono veri e propri problemi" ha aggiunto. Problemi che sarebbero nati dalla presenza ingombrante di Sonia Bruganelli: "Angelo Madonia per amore della sua dama pensava di non suscitare gelosie, ma così facendo ha creato tensione e mostrato poca professionalità nei confronti della sua allieva. E la nostra Divina ha scelto di ballare e non reagire, rovinando la sua avventura a Ballando con le Stelle che tanto le piace".

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli a Sonia Bruganelli: "usare i figli come scudi è subdolo"

Tutta la situazione avrebbe creato dunque un certo malcontento nella Pellegrini. Di fatti, a causa dell'ingerenza di Sonia Bruganelli e del rapporto molto distaccato con Madonia, la nuotatrice non avrebbe dato il meglio di sé durante le performance. "Ulteriori malumori nella coppia e chi ne ha risentito ancora di più è stata ovviamente Federica Pellegrini, che si è ritrovata tra le braccia un maestro sempre più nervoso e con l'umore sotto i tacchi delle scarpe", ha affermato ancora il giornalista. Quindi, da quel che sembra, la Bruganelli sta tessendo un gioco più grande di lei che non fa bene al programma e né ai suoi concorrenti? La verità potrebbe invece nascondersi in una dichiarazione fatta dalla diretta interessata a Domenica In, che farebbe intuire un momento di crisi e nervosismo nella coppia.