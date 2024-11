Ballando con le stelle: ecco chi sostituirà Angelo Madonia e affiancherà Federica Pellegrini

In meno di 12 ore, la produzione di Ballando con le Stelle ha trovato un sostituto per Angelo Madonia, il maestro che ha ufficialmente lasciato il programma ieri pomeriggio, a seguito di divergenze professionali. Sarà Samuel Peron, storico volto del talent show, ad affiancare Federica Pellegrini nella competizione.

La notizia è stata confermata dalla Rai con una nota ufficiale: "Siamo felici di annunciare il ritorno di Samuel Peron, uno dei maestri più amati della storia di Ballando con le Stelle. A partire dalla prossima puntata, Samuel sarà al fianco di Federica Pellegrini, portando la sua esperienza e il suo entusiasmo nella competizione."

Il ritorno di un volto storico di Ballando con le Stelle

Samuel Peron, ballerino veneto e figura iconica del talent show, aveva lasciato il programma dopo diciotto edizioni per intraprendere nuove esperienze, tra cui la partecipazione a L'Isola dei Famosi nella primavera scorsa. Nonostante l'addio, i rapporti con la produzione e con Milly Carlucci sono evidentemente rimasti ottimi, consentendo un rapido ritorno nel momento di necessità.

Samuel Peron con Simona Ventura nella precedente edizione di Ballando con le Stelle

Durante il suo addio al programma, Samuel aveva espresso il desiderio di ampliare i suoi orizzonti professionali: "La mia massima aspirazione sarebbe quella di condurre un programma. Lo avevo confidato a Milly quando sono sceso in pista con Simona Ventura, arrivando secondo." Con il suo ritorno, Peron riporta in pista non solo la sua tecnica, ma anche un entusiasmo che potrebbe dare nuova linfa alla performance della Pellegrini.

Le motivazioni dietro l'addio

L'uscita di scena di Angelo Madonia è stata accompagnata da un comunicato ufficiale della Rai che ha ringraziato il maestro per il contributo offerto, augurandogli il meglio per il futuro. Tuttavia, la causa della rottura resta avvolta nel mistero. Secondo alcune indiscrezioni, la decisione potrebbe non essere legata al recente scontro verbale tra Madonia e la giurata Selvaggia Lucarelli.

Quest'ultima, infatti, ha suggerito su X (ex Twitter) che la scelta della produzione sia stata motivata dalla mancanza di sintonia tra Angelo e Federica Pellegrini. Lo scambio di battute con la Lucarelli, avvenuto dopo l'ultima esibizione, aveva visto Madonia rispondere con tono piccato a una battuta della giurata, generando un momento di tensione che non è passato inosservato.