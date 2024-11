Angelo Madonia lascia Ballando con le Stelle: divergenze e scontri dietro l'addio al programma

Il ballerino professionista sabato prossimo non si esibirà al fianco di Federica Pellegrini, tra i due sembra che non ci fosse un grande feeling

La produzione di Ballando con le Stelle ha annunciato l'uscita di scena di Angelo Madonia, maestro di ballo nell'edizione in corso. La decisione, presa d'accordo con la Rai e la direzione artistica, è stata comunicata con una nota ufficiale rilasciata poche ore fa, il sostituto del professionista non è stato ancora deciso.

"A seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all'edizione in corso" - recita il comunicato - "Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti. Il nome del nuovo Maestro che si avvicenderà con Angelo, ballando con Federica Pellegrini, sarà reso noto nelle prossime ore.", chiude la nota dell'Azienda di Viale Mazzini.

Angelo Madonia, faceva coppia con Federica Pellegrini e nell'ultima puntata del talent show di Milly Carlucci, in onda sabato 23 novembre, è stato protagonista di un acceso confronto con la giurata Selvaggia Lucarelli, episodio che potrebbe aver contribuito alla decisione della RAI, ma che, probabilmente, ha le sue radici in quello che succede dietro le quinte del programma.

Lo scontro con Selvaggia Lucarelli: scintille in diretta

La tensione tra Madonia e la giurata è esplosa in seguito a un commento della giornalista dopo l'esibizione della coppia Pellegrini-Madonia. La Lucarelli aveva ironizzato: "Sarà una coincidenza, ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini-Madonia." La battuta, che alludeva all'eliminazione di Sonia Bruganelli, compagna di Madonia ed ex moglie di Paolo Bonolis, non è stata gradita dal ballerino.

Sonia, conpagna di Madonia è stata elininata sabato scorso

Dopo le votazioni, Madonia ha replicato con fermezza: "Volevo complimentarmi con Federica. Non è una coincidenza che c'è questa crescita di voti, è frutto di lavoro e di una connessione professionale. Questo è grazie alle persone che ci sostengono, io in particolare. Volevo fare chiarezza.". La Lucarelli, percependo il tono critico di Madonia, ha cercato di ridimensionare la situazione.

"Madonia, non fare il rosicone. Era una battuta! Secondo te sono seria quando dico che è uscita Sonia ed è nata una coppia? Guarda che la star è Federica, non sei tu.", ha detto ironicamente la giornalista. Madonia, però, non ha lasciato cadere la provocazione, rispondendo con durezza: "La rosicona sarai tu che hai menzionato persone esterne. Con il tuo comportamento danneggi la giuria.". La Lucarelli, visibilmente infastidita, ha replicato: "Sei tu che danneggi Federica". Madonia che, visibilmente irritato, ha abbandonato il palco, lasciando l'olimpionica da sola.

Un addio che lascia interrogativi

L'uscita di Angelo Madonia segna un momento delicato per Ballando con le Stelle. La coppia Pellegrini-Madonia era considerata una delle più promettenti, lo scontro con Selvaggia Lucarelli potrebbe essere stato solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Sembra che i rapporti tra la Pellegrini ed il ballerino non siano stati idilliaci in queste settimane e i motivi del suo allontanamento non risiedono certo nello scontro con Selvaggia Lucarelli.