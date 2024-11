Ballando con le stelle, scontro feroce in diretta tra Selvaggia Lucarelli e Angelo Madonia: "Rosicone!"

Alta tensione durante la puntata di sabato 23 novembre di Ballando con le stelle dove si consuma un acceso scambio di battute tra la Lucarelli e il compagno di Sonia Bruganelli, in gara con Federica Pellegrini.

C'è tensione tra i giudici di Ballando con le stelle e i concorrenti dello show di Rai 1. In particolare, nel corso della puntata andata in onda sabato 23 novembre, sono volate parole grosse tra Selvaggia Lucarelli e Angelo Madonia, fidanzato di Sonia Bruganelli. Dopo l'esibizione in cui il ballerino ha eseguito un tango con Federica Pellegrini, è scoppiata una lite a causa di una semplice battuta che la Lucarelli ha fatto nei confronti di Madonia. "Sei una rosicona" ha risposto il ballerino.

La lite in diretta tra Angelo Madonia e Selvaggia Lucarelli

Tutto è cominciato dopo l'esibizione e dopo il consueto parere dei giudici dove, sia Madonia che la Pellegrini, sono stati premiati con ben 46 punti (a cui poi va aggiunto il tesoretto di Matano). Poi la battuta di Selvaggia ha scatenato il putiferio: "Sarà una coincidenza ma stasera è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini - Madonia" ha affermato la giudice. Madonia, però, dopo le votazioni ha preso la parola e non ha risparmiato strali.

"Volevo complimentarmi con Federica. Non è una coincidenza che c'è questa crescita di voti perché è frutto di un lavoro ed è una connessione armonica di natura professionale" ha affermato il ballerino. "Se questo esiste è grazie alle persone che abbiamo accanto, io in particolare, che ci hanno sostenuto. Volevo fare chiarezza". La Lucarelli, compreso il tono di Madonia, ha voluto precisare la sua di affermazione: "Madonia non fare il rosicone. Era una battuta Ma secondo te sono seria quando dico che è uscita Sonia ed è nata una coppia? È una battuta" ha commentato.

Angelo Madonia non ha però lasciato cadere la provocazione: "La rosicona sarai tu che hai menzionato persone esterne", indicando Sonia Bruganelli seduta tra il pubblico dopo l'eliminazione. "Con il tuo comportamento danneggi la giuria" ha concluso lasciando il palco. Così adirato che dietro le quinte Madonia sfugge anche ai giornalisti, lasciando da sola la Pellegrini. "Ma come si permette di salutarmi in quel modo? È l'unico che fa così" ha commentato la Lucarelli sul finire della lite.