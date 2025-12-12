Ballando con le Stelle, chi vincerà? Testa a testa tra due protagoniste

La puntata dei ripescaggi ha rimescolato le carte. I bookmaker aggiornano le quote, con una concorrente favorita e rivali pronte a sorprendere.

Ballando con le Stelle continua a catalizzare l'interesse mediatico. La finalissima, prevista per il prossimo 20 dicembre, è ormai alle porte e il recente ripescaggio ha stravolto nuovamente le carte in tavola. In pista è tornata la coppia composta da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, e il loro rientro ha avuto un impatto immediato non solo sul pubblico e gli addetti ai lavori, ma anche sui pronostici dei bookmaker.

Francesca Fialdini si riprende il ruolo di favorita dopo l'infortunio

Il ritorno della conduttrice non ha avuto ripercussioni solo in pista, ma ha diviso anche il pubblico: c'è chi crede all'infortunio che aveva costretto la Fialdini a fermarsi e chi rimane scettico. In ogni caso, gli esperti Sisal hanno rivisto i loro pronostici, posizionando la concorrente come favorita alla vittoria: la sua quota è ora di 2,25.

Le principali antagoniste della favorita

La principale rivale è Andrea Delogu, offerta a 3,00, che continua a convincere con performance coinvolgenti e resta una seria candidata alla coppa e chissà che il suo rapporto con Nikita Perotti non possa darle quella marcia in più. Attenzione però a Martina Colombari, a quota 4,00, pronta a dare il massimo per strappare la scena alle avversarie.

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice

Barbara D'Urso, proposta a 5,00, rimane tra i nomi più discussi di questa edizione. Nonostante il supporto del pubblico, sui social le sue card durante la diretta del programma sono le più votate, la strada verso la finale appare più difficile. La conduttrice, insieme al maestro Pasquale La Rocca - già vincitore del programma nel 2022 e 2023 - tenterà di centrare l'impresa.

Sorprese e concorrenti su cui puntare per 'diventare milionari'

Più staccati, ma sempre in corsa, ci sono Fabio Fognini e Filippo Magnini, entrambi a quota 12,00. Il tennista e l'atleta olimpico, pur con alti e bassi, potrebbero sorprendere come underdog. Chiude la classifica dei potenziali vincitori Rosa Chemical, offerto a 33,00, mentre Paolo Belli, ripescato la scorsa settimana, chiude la lista con una quota di 200,00, rendendo il suo trionfo finale estremamente improbabile.