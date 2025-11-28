Ballando con le stelle: Fognini replica sul lastra-gate, Fialdini risponde via social

Alla vigilia della nuova puntata di Ballando con le Stelle, cresce l'attenzione sul cosiddetto lastra-gate, ovvero la polemica nata dall'infortunio di Francesca Fialdini, che ha denunciato pubblicamente come alcuni compagni di avventura avrebbero messo in dubbio la veridicità della sua frattura, generando tensioni e discussioni dietro le quinte del programma e alimentando ulteriormente il dibattito mediatico attorno alla competizione televisiva.

Le parole di Francesca Fialdini che hanno scatenato il caso

La conduttrice di Da noi... a ruota libera, ha parlato dell'episodio durante la sua intervista a Ballando Segreto su RaiPlay, raccontando che alcuni concorrenti avrebbero chiesto di vedere le sue radiografie per verificare la frattura alle costole: "Qualcuno si è fatto promotore di qualcun altro, un vero mandante. L'esecutore non credeva al mio infortunio", ha dichiarato. Nelle ultime ore erano circolati i nomi di Fabio Fognini e Martina Colombari, ipotizzati da alcuni come possibili protagonisti del presunto episodio, ma subito sono arrivate smentite che hanno complicato ulteriormente il quadro.

L'intervento di Milly Carlucci e le smentite di Fognini

La conduttrice di Ballando, ospite di Alberto Matano, ha chiarito che Barbara d'Urso e Martina Colombari non sono coinvolte nella vicenda. Milly Carlucci ha spiegato inoltre che tra Fialdini e Fognini c'è stato soltanto "un confronto". Poco dopo, anche Fabio Fognini è intervenuto su Instagram: "Non è vero che ho chiesto le lastre a Francesca. C'è stato un confronto casuale e ho parlato solo per esperienza personale. Non credo di aver attaccato nessuno. Le auguro di rientrare e... di vincere Ballando con le Stelle".

Giada Lini e Fabio Fognini

La replica di Fialdini sui social riaccende i sospetti

La vicenda non si è però chiusa qui. Fialdini ha pubblicato una nuova storia su Instagram con una frase allusiva: "Un bel tacer non fu mai scritto." Il messaggio ha aperto un altro quesito: A chi si riferiva Francesca?: Il riferimento era rivolto a Fognini? A un'altra concorrente? Alla stessa Milly Carlucci che ha escluso d'Urso e Colombari, lasciando in sospeso altri nomi come quello di Andrea Delogu o delle eliminate Marcella Bella e Signora Coriandoli?

Per ora, il "lastra-gate" resta un caso senza un protagonista certo. Le versioni divergono, le smentite si moltiplicano e il clima nella sala prove di Ballando sembra tutt'altro che sereno. La nuova puntata di domani potrebbe portare ulteriori chiarimenti... o infiammare ancora di più gli animi.