"E' una dichiarazione": Andrea Delogu racconta il rapporto con Nikita Perotti in un lungo post

Da settimane la domanda rimbalza negli studi di Ballando con le Stelle e tra i fan del programma: Andrea Delogu e il ballerino Nikita Perotti sono una coppia?. La loro chimica in pista è stata notata da tutti, compresi i giurati Guillermo Mariotto e Rossella Erra, che più volte hanno lasciato intendere che dietro l'intesa sul palco potesse esserci qualcosa di più.

Nikita Perotti: "ho già amato donne più grandi di me"

A rendere il gossip ancora più acceso era stata, nei giorni scorsi, un'intervista di Nikita Perotti al settimanale Chi, in cui il maestro aveva ammesso: "Il nostro feeling è reale. Abbiamo un rapporto bellissimo, speciale... È qualcosa di magico. Non escludo che possa trasformarsi in qualcos'altro, mai dire mai. Comunque andrà, lei resterà per sempre nel mio cuore." Parole che avevano già scatenato i sospetti dei fan. Sulla differenza di età, lui ha 21 anni lei 43, aveva detto: "ho già amato persone più grandi di me e potrebbe capitare ancora".

Il post di Andrea Delogu: una dichiarazione che somiglia all'amore e la risposta di Nikita

Oggi è arrivata la risposta di Andrea. La conduttrice ha pubblicato su Instagram un lungo testo in cui affronta direttamente la domanda che le viene rivolta senza sosta: "Ma tu e Nikita vi amate?" Il suo post, più che una smentita o una conferma, appare come una dichiarazione profonda, piena di sfumature, in cui racconta la nascita di un legame speciale nato sul palcoscenico e cresciuto fuori dalla tv. Delogu descrive Nikita come un giovane maestro serio, diligente, rispettoso, arrivato nella sua vita con ruoli professionali ben definiti ma destinato, con il tempo, a diventare molto di più.

Andrea Delogu e Nikita Perotti

Racconta la sua timidezza, la difficoltà nel fidarsi, la riservatezza, ma anche la gentilezza e l'ascolto che lo caratterizzano. E confessa che, dopo un momento difficile della sua vita - la morte del fratello - lui è rimasto al suo fianco come una delle persone più importanti. Il loro, spiega, è un legame vero, fatto di sostegno reciproco, complicità e somiglianze inattese.

Una relazione che entrambi non vogliono far finire con il programma: "Non permetteremo che finisca con Ballando." Andrea evita volutamente di usare la parola "amore", spiegando che sarebbe riduttivo trasformare un affresco di emozioni in un titolo sensazionalistico. Sotto il post, il ballerino ha risposto con un semplice ma significativo: "Ti voglio bene." una frase breve, che però sembra confermare la profondità del rapporto e lascia aperta ogni possibilità per il futuro.

Cosa ha detto Andre Delogu

"Ho i direct pieni di 'dimmi che vi amate'. Questa che state leggendo è una dichiarazione - aggiungete voi la parola che preferite perché io posso solo descrivere quello che Nikita è per me, e quello che Nikita é, poi la definizione la sceglierete voi, perché quella che vorrei usare io ha tante sfumature e questo rapporto é una di queste sfumature e spero che duri per sempre".

"Nikita è arrivato nella mia vita come il maestro, un maestro molto giovane, ma un maestro molto più bravo di chi é meno giovane. E arrivato facendo tv, avevamo dei ruoli ben definiti, un percorso da affrontare che speravamo fosse più lungo possibile ma che sapevamo 'di lavoro'".

"Nikita ha il senso del dovere e del rispetto che gli riempie gli occhi, ha sudato ogni centimetro di questa sua giovane carriera e non é stato facile nulla. I primi giorni gli chiesi a che giochi giocava e con che console, lui mi rispose 'Non ho tempo per giocare' e io mi sentii una cretina perché a casa ne avevo due e le risposte dovevano essere invertite in un rapporto normale".

"Non è facile alla fiducia, ma è facilissimo alla gentilezza e all'ascolto. Ho dovuto penare per sapere qualcosa di lui, (che non scriverò qui, fan di NKP, voi lo amate anche per la sua riservatezza lo so) e ho dovuto aspettare per dire qualcosa di me che non fosse già 'di tutti', perché avevo da sempre paura di far vedere le fragilità e non sapevo se stavamo facendo tv o amicizia. Poi la danza è vero, unisce, ti stritola e ti fa sentire dalla stessa parte del mondo, della vita, dei sentimenti".

Andrea Delogu e Nikita Perotti, un legame che supera la pista: la rivelazione a Ballando con le Stelle

"Avevo già cominciato ad abbracciarlo perché ne sentivo il bisogno e non perché fosse in una coreografia, avevo iniziato e poi è successo che la mia vita è cambiata per sempre, tutto si è fermato attorno a me, tranne le mie persone, quelle che con me avevano già vissuto, gioito, quelle a cui devo qualcosa di umano e loro a me, quelle del 'un legame costruito'. lo e Nikita non ci dovevamo nulla, doveva essere tv, invece è arrivato solo per esserci, per essere insieme a quelle persone lì, e da quel momento è cambiato tutto".

"È un legame vero, vivo, di due mondi diversi e lontani che fanno il tifo l'uno per l'altra e che si somigliano fin troppo. Voi chiedete di definirlo, so dirvi che è puro, e che non permetteremo finisca con Ballando. E non ho usato mai quella parola lì, quel sentimenti lì in questo post, la parola più importante, non l'ho usata non perché non faccia parte dei nostri colori, ma perché non voglio che quello che ho scritto diventi facilmente un titolo di giornale e che sminuisca un affresco fatto di colori e sfumature, trasformandolo in un francobollo. Ora Nikita sicuramente starà dormendo perché ieri ha fatto tardi per finire di limare la coreo di sabato e per giocare a MarioKart (sì è scoperto portato) e verrà da me per pranzare e mi dirà "Ballerina mia guarda che casino che hai combinato, di nuovo" e io riderò, di nuovo. A sabato bellezze faremo un modern e volerò".