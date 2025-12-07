Ballando con le Stelle, pagelle 11esima puntata: la gara inizia a mezzanotte (2), La Rocca rompe ballerine (5)

Mancano due puntate alla fine di_ Ballando con le Stelle_. La ventesima edizione dello show ballerino di Rai 1 infatti, è ormai vicina alla finale: al termine dell'undicesima puntata dunque, l'entusiasmo è palpabile. O almeno dev'essere quello che pensano gli autori del programma, dato che la gara inizia di fatto alla mezzanotte: solo un pubblico appassionatissimo del resto, può reggere una scaletta tanto sciagurata.

Invece, l'impressione è che a questa undicesima puntata, si possa muovere la stessa critica che si sono sentiti fare alcuni concorrenti: a un passo dalla finale, ci si aspettava di più.

Ma vediamo com'è andata questa mirabolante serata, al termine della quale, i telespettatori ancora svegli hanno detto definitivamente addio a Nancy Brilli, Marcella Bella, Beppe Convertini ed Emma Coriandoli, mentre Paolo Belli e Francesca Fialdini sono rientrati in gioco.

La gara inizia a mezzanotte - voto: 2

Milly Carlucci, Massimiliano Rosolino e Paolo Belli

Ballando con le Stelle inizia alle 21.25 circa, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo Ballando on the road, il ripescaggio, le clip infinite dei concorrenti che provano a rientrare in gara, il ballerino per una notte che non balla perché è Rocco Hunt, perciò canta. Così le coppie già in semifinale, quelle che dovrebbero dare spettacolo, scendono in pista a mezzanotte.

Ma tranquilli, fate pure con comodo: tanto che fretta c'è?

Emma Coriandoli troppo bella per Ballando - voto: 8

La signora Coriandoli

È stata la tassa di questa edizione, spuntata fuori con i suoi siparietti anche da eliminata. Con la grandissima colpa di andare a rallentare puntate già lunghe di loro, ammazzando quel residuo di ritmo che era rimasto.

All'undicesima puntata però, nella clip introduttiva prima dell'esibizione per il ripescaggio, Emma Coriandoli ha servito una notevole zampata a colleghi e autori: la parodia della della tv del dolore dove diventa tutto motivo di lamentela, persino quell'apriporte fenomenale che è la bellezza. Ma pure della tv dove ogni polemica serve per farsi notare.

Del resto, lei che è figlia di una donna fuggita col circo per fare la donna cannone, lei che è troppo bella per essere apprezzata fino in fondo, cos'altro avrebbe potuto fare per non essere eliminata? Forse avrebbe dovuto litigare con la giuria, appigliandosi a un qualsiasi pretesto.

In pista poi si risolve tutto in un grande carnevale di Rio a ritmo di samba, ma intanto, chi vuol capire si spera abbia capito.

Rossella Erra guarda i social e dà il tesoretto alla Coriandoli - voto: 0

Al ripescaggio si sfidavano Nancy Brilli, con la sua migliore performance su quella pista, Marcella Bella, Beppe Convertini, Francesca Fialdini e Paolo Belli. Tra loro, due sarebbero andati allo spareggio insieme all'ultimo classificato tra i semifinalisti, cioè Magnini.

E mentre Marcella Bella, Nancy Brilli e Beppe Convertini venivano eliminati, Rossella Erra salvava la Signora Coriandoli (votata con il favore di ben il 5% dei votanti) dandole il suo tesoretto, sostenendo di essere stata "travolta" da tanta energia.

A Canino che contesta la decisione, la Erra controbatte che lei guarda i social e si è fatta i calcoli: viene da chiedersi quali social, dato che su X i commenti erano tutti negativi.

Rimessa in gara da Sara Di Vaira già una volta, la Coriandoli uscirà definitivamente a fine puntata (di nuovo col 5% dei votanti che la volevano dentro), allo spareggio con Paolo Belli e Filippo Magnini.

Solo che lei non ne poteva più di "ballare": quando la Carlucci chiede a Matteo Addino se per caso voglia usare la "wild card" per farla andare in finale, la Coriandoli sgrana gli occhi, ricordando il proverbiale gatto che sta per finire secco sulla tangenziale. Free Coriandoli.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Manca solo la lastra - voto: 4 (ma Fialdini in pista bravissima)

Francesca Fialdini è rientrata ufficialmente in gara, grazie anche a Matano che le ha dato il suo tesoretto. Una cosa ci tiene a precisare, per tutto il tempo: che stava male davvero, tanto che nella clip vediamo persino la dottoressa parlare delle sue microfratture.

Mentre la biondina racconta delle discussioni con i ragazzi che "a volte scherzavano, a volte meno": e la mente torna subito al "lastra-gate" e a come sia stato scavalcato nella puntata precedente.

La giuria incredibilmente non solleva un dubbio, neanche un accenno di battuta, su come una persona con tre costole fratturate riesca a beccarsi la bellezza di cinque 10 con un paso doble.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Pasquale La Rocca rompe ballerine - voto: 5

Non solo il piede e le microfratture alle costole della Filadini, ma anche la spalla di Barbara D'Urso che, dolorante, ha deciso - parole sue- di pagare ticket e farsi visitare all'ospedale. Referto tendine staccato, non può alzare il braccio.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Fatto sta che la D'Urso volteggia leggiadra in un valzer, riuscendo ad essere elegante persino con il tutore alla spalla. La giuria ironizza su Pasquale La Rocca esperto con le ballerine infortunate, perché ne ha parecchie rotte, o comunque malconce, in curriculum: come se fosse qualcosa di positivo. Non significherà mica che il caro Pasquale non si regola?

A proposito: anche con la spalla immobilizzata, la D'Urso non si è ritirata come qualcuno ipotizzava in settimana.

Luca Favilla ha alleggerito Martina Colombari - voto: 8

Martina Colombari è entrata a Ballando con le Stelle rigida, perfetta e con una certa esigenza di controllare tutto. Ha poi avuto la brillante idea di attirarsi simpatie lamentandosi della sua bellezza a cui sì, deve tutto, ma è pure un gran peso perché nessuno ti prende sul serio.

Così tutta quella parte di pubblico a cui non è toccata questa enorme scarogna sul groppone, ha iniziato a guardarla con sospetto.

Ora invece, ci ritroviamo davanti ad una Colombari non solo cresciuta nel ballo, ma divertita, più rilassata. Nessuno considera il ruolo del maestro: con un altro insegnante, magari più prima donna o permaloso, non si sarebbe rilassata - e migliorata - così tanto, né nel ballo né come personaggio da un punto di vista strettamente televisivo. Luca Favilla ha reso più umana la perfetta Martina Colombari: che nel frattempo è diventata persino più bella, dato che adesso ride. Vogliono la coppa: è sempre più chiaro, settimana dopo settimana.