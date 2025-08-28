Ballando con le Stelle: da Barbara D’Urso a Paolo Belli, tutte le “star” in gara

Milly Carlucci è pronta a tornare su Rai 1 dal prossimo 27 settembre con la ventesima edizione di Ballando con le Stelle. Un traguardo storico che la conduttrice ha deciso di festeggiare in grande stile, portando sulla pista da ballo un cast ricco di protagonisti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport.

I primi nomi del cast annunciati: tra comicità musica e grandi ritorni

Il primo concorrente annunciato è stato Maurizio Ferrini, che parteciperà nei panni della sua iconica Signora Coriandoli. A seguire, è arrivato il nome della conduttrice Andrea Delogu, presentata in un divertente sketch dall'imitatrice Giulia Vecchio, che si è calata nei panni di Milly Carlucci. Poi è stata la volta di Rosa Chemical, che ha definito sé stesso "il Roberto Bollente dello show".

Dopo la cantante Marcella Bella, è arrivata la vera sorpresa: Barbara D'Urso. La conduttrice, lontana dalla TV dopo l'addio a Pomeriggio 5 e a Mediaset, segna così un ritorno attesissimo dai suoi fan e dal pubblico di Rai 1. Gli spettatori già pregustano i suoi inevitabili scontri con la giurata Selvaggia Lucarelli, che non ha perso tempo ad affilare le armi in vista del debutto.

Filippo Magnini

Lo sport in pista: da Fabio Fognini a Filippo Magnini

Ma il cast non si ferma qui: tra i concorrenti ci saranno anche Francesca Fialdini, Martina Colombari e Nancy Brilli. Dal mondo dello sport, invece, arrivano grandi nomi: il tennista Fabio Fognini, che ha appena salutato la carriera agonistica a Wimbledon, e il campione olimpico di nuoto Filippo Magnini.

Una novità clamorosa riguarda Paolo Belli, storico volto di Ballando: quest'anno non affiancherà Milly Carlucci alla conduzione, ma si metterà in gioco come concorrente. Prima di lui, era stato annunciato Beppe Convertini, che ha presentato la sua partecipazione con un video girato tra i trulli della sua Puglia.

I maestri di ballo

Per i vent'anni del programma tornerà in pista Simone Di Pasquale, che nelle ultime edizioni ha fatto parte del cast distribuendo i famosi "tesoretti". Accanto a lui ritroveremo molti volti amati dal pubblico: Alessandra Tripoli, Anastasia Kuzmina, Carlo Aloia, Enrica Martinelli, Giada Lini, Giovanni Pernice, Luca Favilla, Nikita Perotti, Pasquale La Rocca, Rebecca Gabrielli, Sophia Berto e Veera Kinnunen.

La grande novità è l'arrivo di Chiquito (Yovanny De Jesus Moreta), vincitore del talent Sognando... Ballando con le stelle, che farà il suo debutto ufficiale tra i professionisti. Con un cast così variegato e sorprendente, la ventesima edizione di Ballando con le Stelle si preannuncia come una delle più entusiasmanti di sempre.