Selvaggia Lucarelli reagisce all'arrivo di Barbara D'Urso a Ballando: "Non farò prigionieri"

L'ingresso ufficiale di Barbara D'Urso nel cast di Ballando con le Stelle ha già acceso il clima ancora prima che le telecamere si accendano. Se Milly Carlucci ha accolto l'ex conduttrice con entusiasmo, la curiosità era tutta rivolta alla reazione di Selvaggia Lucarelli, storica giurata del programma e protagonista, in passato, di scontri accesissimi e perfino querele con la D'Urso.

Frecciatine social e un avvertimento per la nuova "rivale"

Con il suo consueto mix di sarcasmo e provocazione, Selvaggia non ha perso tempo a commentare la novità. Su Instagram ha pubblicato una foto dell'ex giurata Sonia Bruganelli con la scritta ironica "Mi manca già", lasciando intendere che la sfida con Barbara potrebbe essere ancora più esplosiva di quella vissuta con Sonia.

Ma non è finita qui. La Lucarelli ha rincarato la dose condividendo uno scatto di Pasquale La Rocca, popolare ballerino del programma, stimatissimo dalla giornalista, accompagnato da una frase che sa di avvertimento: "Se le date lui, sappiate che sarà guerra e non farò prigionieri"

Barbara D'Urso ballerina per una notte

Visti i precedenti - come il duro botta e risposta dello scorso anno, quando la D'Urso fu ballerina per una notte - è facile immaginare che il loro nuovo faccia a faccia diventerà uno dei momenti più attesi di questa edizione. Resta solo da capire: assisteremo a un fuoco incrociato continuo o, sorprendentemente, troveranno un terreno comune?

L'annuncio di Milly Carlucci su Instagram

Nel filmato condiviso sui social, la padrona di casa del sabato sera chiama personalmente la D'Urso per darle il benvenuto: "Sì, ci alleniamo tutti i giorni. Indubbiamente è un po' faticoso ma ti divertirai tantissimo. Poi vedrai con il ballerino, sarà tutto. Sarà una grande avventura, molto faticosa ma molto divertente. Dai, ci vediamo all'Auditorium direttamente per cominciare tutte le nostre prove, un bacione grandissimo." Chiusa la telefonata, Milly conferma davanti alla telecamera: "Barbara D'Urso ha detto sì a Ballando con le Stelle".

Gli altri concorrenti ufficiali della stagione

Oltre a Barbara D'Urso, il cast - ancora in via di completamento - vede già ufficialmente in gara: Maurizio Ferrini (nel ruolo della sua iconica Signora Coriandoli), Andrea Delogu (presentata da Giulia Vecchio nei panni di Milly Carlucci), Rosa Chemical, Marcella Bella e Francesca Fialdini.