Ballando con le Stelle, sorpresa nel cast: arriva Beppe Convertini. L’annuncio in un video virale

Beppe Convertini ha svelato la sua partecipazione con un video girato in Valle d'Itria insieme ai suoi cari. Il conduttore di Unomattina in Famiglia si unisce al cast di stelle di Milly Carlucci.

Il cast di Ballando con le Stelle si arricchisce di un nuovo volto molto amato dal pubblico di Rai 1: Beppe Convertini. L'attore e conduttore, impegnato ogni sabato e domenica con Monica Setta e Ingrid Muccitelli alla guida di Unomattina in Famiglia, sarà uno dei protagonisti della prossima edizione del talent show condotto da Milly Carlucci.

La notizia tra i trulli pugliesi con mamma e nipote di Beppe

L'annuncio è arrivato direttamente da Convertini attraverso un video registrato nella suggestiva cornice dei trulli della Valle d'Itria, la sua terra natale. Originario di Martina Franca, il conduttore ha voluto condividere la notizia con la famiglia: prima una tenera scena in cui invita la mamma a ballare con lui "per allenarsi".

Subito dopo, l'arrivo della nipote che, uscendo da un trullo, gli porge un telefono che squilla. Dall'altra parte c'è proprio Milly Carlucci che, sebbene la sua voce non si senta, gli comunica la lieta notizia: Beppe Convertini sarà ufficialmente in gara a Ballando con le Stelle. L'annuncio si è concluso tra gli applausi e la gioia dei suoi cari.

Veera Kinnunen

Un cast sempre più ricco: da Colombari a Barbara d'Urso, da Fognini a Nancy Brilli

Nel weekend, invece, era stato Filippo Magnini a confermare la sua partecipazione al programma. L'olimpionico del nuoto si unisce così a un cast stellare già annunciato: Fabio Fognini, Barbara d'Urso, Nancy Brilli, Martina Colombari, Francesca Fialdini, Marcella Bella, Rosa Chemical, Andrea Delogu e Maurizio Ferrini (nei panni della celebre Signora Coriandoli). L'ingresso di Magnini ha alimentato anche indiscrezioni sulla rinuncia di Federica Pellegrini, inizialmente data come possibile sostituta di Paolo Belli: un intreccio reso ancora più interessante dal passato sentimentale tra i due campioni.

Le novità tra i professionisti di Ballando con le stelle

Intanto, non mancano novità anche sul fronte dei maestri e delle maestre di ballo che guideranno i concorrenti Vip. Dopo il ritorno già annunciato di Simone Di Pasquale, il programma vedrà anche quello di Veera Kinnunen e di Erica Martinelli, che lo scorso anno aveva affiancato l'attore turco Furkan Palalı, molto amato dal pubblico italiano per la sua partecipazione alla soap Terra Amara.