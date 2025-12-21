Ballando con le stelle 2025: Andrea Delogu è la vincitrice. La classifica finale

La finalissima di Ballando con le stelle 2025 si è conclusa con la vittoria di Andrea Delogu e Nikita Perotti. Barbara D'Urso terza classificata con la sorpresa Fabio Fognini

Si è conclusa l'edizione 2025 di Ballando con le stelle con la vittoria di Andrea Delogu. La conduttrice, in coppia con il maestro Nikita Perotti, ha alzato la coppa da prima classificata, battendo nell'ultima sfida la favorita Francesca Fialdini.

La classifica della prima manche

Milly Carlucci, Massimiliano Rosolino e Paolo Belli

Lo spareggio iniziale ha stabilito che Paolo Belli (che dal prossimo anno tornerà a guardare dalla sala delle stelle) non avrebbe partecipato alla finalissima dello show .

Dopo la consegna dei premi speciali, il risultato della prima manche, senza tener conto del televoto, era già una chiara indicazione di quanto sarebbe successo.

La classifica che si è composta con i voti della giuria è infatti la seguente:

Andrea Delogu e Nikita Perotti , Francesca Fialdini e Giovanni Pernice (pari merito)

Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca

Filippo Magnini e Alessandra Tripoli

Fabio Fognini e Giada Lini

Martina Colombari e Luca Favilla

Rosa Chemical e Erica Martinelli

La classifica della manche finale

Barbara D'Urso con Pasquale La Rocca

La manche successiva è quella che procede per sfide dirette. Francesca Fialdini ha scelto di sfidare Fabio Fognini, di conseguenza Andrea Delogu si è confrontata con Barbara D'Urso.

Con il favore della giuria e del pubblico a casa, Francesca Fialdini e Giovanni Pernice si sono aggiudicati la prima sfida, relegando la coppia formata dal tennista e dalla maestra Giada Lini al terzo posto. Gradino del podio occupato a parimerito con Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca, che hanno perso la sfida contro Andrea Delogu e Nikita Perotti.

Il ring finale ha visto quindi Francesca Fialdini e Andrea Delogu confrontarsi su tre balli. Il voto social, unito a quello, segreto, di giurati, tribuni e Alberto Matano, ha stabilito che, con il 55% delle preferenze, la conduttrice de La porta rossa è la 20a vincitrice di Ballando con le stelle.

Ecco il podio di Ballando 2025: