Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso svela che giudice sarà: “Deciderò di pancia”

Barbara d'Urso torna in Rai come giurata di Ballando con le Stelle e racconta come giudicherà i concorrenti, tra imparzialità, niente simpatie personali e un approccio affidato alla sua sensibilità.

Barbara d'Urso è pronta a tornare in Rai con un nuovo ruolo a Ballando con le Stelle. La conduttrice farà infatti parte della giuria della nuova edizione del programma di Milly Carlucci e, alla vigilia della conferenza stampa di presentazione dello show, ha raccontato al Corriere della Sera come intende affrontare questa nuova esperienza.

Il suo ingresso nel programma arriva dopo mesi di indiscrezioni sul possibile ritorno in Rai e sulle presunte trattative per la sua partecipazione. La stessa d'Urso ha però chiarito di voler vivere questa esperienza senza particolari strategie, spiegando anche quale sarà il suo atteggiamento nel giudicare le esibizioni.

Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle: "Sarò imparziale"

La domanda più interessante riguarda proprio il modo in cui Barbara d'Urso sarà giudice a Ballando con le Stelle. La conduttrice ha assicurato che non porterà in giuria simpatie personali, antipatie o eventuali retroscena legati ai concorrenti. "Sarò imparziale e non seguirò simpatie o antipatie, nemmeno retroscena o cose che sono accadute privatamente. Sarò equa, Anche con Ornella Muti non mi interessa il pregresso, giudicherò il ballo e non mi farò condizionare", ha spiegato Barbara d'Urso.

Barbara D'Urso con Pasquale La Rocca

La nuova giurata ha inoltre precisato di non voler assumere a tutti i costi un atteggiamento severo o polemico durante le puntate. "Non mi presento col proposito di essere per forza critica. Se vedrò una cosa che non mi piace, non farò santa dottoressa Giò". La conduttrice ha quindi sintetizzato il suo approccio con una frase destinata a descrivere il suo modo di vivere questa nuova esperienza: "Vado a fare quello che la mia pancia mi suggerirà".

L'arrivo di Barbara d'Urso a Ballando con le Stelle rappresenta un nuovo capitolo del suo rapporto con la Rai. La conduttrice ha raccontato che l'ipotesi di entrare nella giuria non era inizialmente il suo principale obiettivo. "Milly sa che questo ruolo non è mai stato il mio focus, anche perché non potevo immaginare che avrebbe cambiato la giuria. Inoltre, il mio lavoro è un altro".

D'Urso ha infatti ribadito che il suo obiettivo principale resta quello di condurre programmi in prima serata. "Farò la giurata divertendomi molto e senza sapere cosa accadrà. Ma non era un mio obiettivo, che invece è condurre delle prime serate in Rai che poi, però, sono sempre svanite nel nulla". La partecipazione a Ballando con le Stelle arriva comunque dopo le precedenti esperienze della conduttrice nello show: prima come "ballerina per una notte" e successivamente come concorrente.

Negli ultimi mesi si era parlato molto delle presunte condizioni poste dalla conduttrice per accettare il ruolo. Barbara d'Urso ha però smentito le ricostruzioni relative a richieste particolari, dal cachet all'hotel. "La verità è che non c'è mai stata nessuna trattativa. Tutto quello che è stato detto e scritto da giugno a oggi non era reale".

La conduttrice ha spiegato di aver avuto diversi contatti con Milly Carlucci e con Giancarlo De Andreis già dalla fine di giugno e di aver dato la propria disponibilità a luglio. "Da fine giugno ho sentito più volte Milly e Giancarlo De Andreis, sono stati molto persuasivi e io a luglio ho dato la mia parola d'onore che sarei stata in giuria".

Secondo quanto raccontato da d'Urso, la gestione del contratto e del cachet spettava però all'ufficio scritture della Rai e la chiamata definitiva sarebbe arrivata soltanto a settembre. "Aspettavo una chiamata a fine agosto e non è arrivata, a inizio settembre e non è arrivata, e via così fino al 17 o 18 settembre quando sono stata contattata". A quel punto, di fronte alla proposta della Rai, la conduttrice ha accettato immediatamente.

Il presunto veto sulla conduttrice

Nell'intervista c'è spazio anche per il tema del presunto veto su Barbara d'Urso in Rai, di cui si è parlato a più riprese negli ultimi anni. "In questi tre anni tanti hanno parlato di veti su di me", ha dichiarato la conduttrice, spiegando che a suo avviso sarà il futuro a chiarire la situazione: "Solo allora capirò che quel veto di cui si parla è un'illusione distorta".

Per ora, dunque, il ritorno in Rai passa dalla giuria di Ballando con le Stelle. E Barbara d'Urso ha già chiarito quale sarà la sua linea: niente giudizi condizionati da simpatie personali e nessuna intenzione di essere critica a tutti i costi, ma valutazioni affidate anche alla propria percezione davanti alle esibizioni.