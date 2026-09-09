Ballando con le Stelle, Simona Ventura e Francesca Fialdini tornano: il nuovo ruolo

Simona Ventura e Francesca Fialdini tornano a Ballando con le Stelle, ma questa volta con un ruolo completamente diverso. Le due ex concorrenti saranno infatti le nuove giudici da bordo pista incaricate di assegnare il Tesoretto, il bonus che può cambiare gli equilibri della classifica al termine delle esibizioni.

La novità arriva all'indomani della definizione del cast della nuova edizione, completato con l'annuncio del dodicesimo e ultimo concorrente: il triplista azzurro Andy Díaz Hernández. La notizia sul nuovo ruolo di Fialdini e Ventura è stata riportata da Adnkronos, secondo cui la scelta sarebbe arrivata dopo il mancato accordo con Lucio Presta, inizialmente considerato per il ruolo di commentatore a bordo pista.

Ballando con le Stelle, Fialdini e Ventura assegnano il Tesoretto

Per Francesca Fialdini e Simona Ventura si tratta di un ritorno nello studio di Ballando con le Stelle in una veste completamente nuova.

Francesca Fialdini con Giovanni Pernice

Entrambe conoscono già molto bene il programma: Fialdini ha partecipato alla scorsa edizione, arrivando fino alla finale e conquistando il secondo posto insieme a Giovanni Pernice, mentre Ventura aveva preso parte alla gara nel 2023 insieme al marito Giovanni Terzi.

Ora le due torneranno sul palco senza dover affrontare la gara, ma con un compito potenzialmente decisivo per le coppie in competizione. Il Tesoretto, infatti, può modificare la classifica della puntata e rappresenta da anni uno degli elementi più attesi del meccanismo di Ballando con le Stelle.

Come cambia la giuria del talent show

Le novità non riguardano soltanto il Tesoretto. Anche la giuria dovrebbe infatti cambiare volto rispetto alla passata edizione. Al tavolo della giuria dovrebbero essere confermati Carolyn Smith, in qualità di presidente, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto.

Alberto Matano

Al loro fianco dovrebbero entrare Barbara D'Urso e Alberto Matano, destinati a prendere il posto di Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. Per il momento, però, la composizione della giuria è ancora in attesa dell'ufficializzazione definitiva. La novità più significativa riguarderebbe proprio Matano: il suo eventuale ingresso nella giuria spiegherebbe la ricerca di un nuovo volto per il ruolo di giudice a bordo pista e custode del Tesoretto.

Il cast di Ballando con le Stelle 2026 è completo

Con Andy Díaz Hernández sono diventati dodici i concorrenti ufficiali della nuova edizione. In gara ci saranno Massimo Ghini, Anna Safroncik, Monica Guerritore, Manuela Moreno, Jimmy Ghione, Alberto Ravagnani, Riccardo Rossi, Eugenio Finardi, Aurora Ramazzotti, Alessandro Matri, Noemi Bocchi e Andy Díaz Hernández.

Un cast particolarmente vario, che mette insieme attori, giornalisti, musicisti, personaggi televisivi, sportivi e volti conosciuti dal grande pubblico. Al fianco di Milly Carlucci è inoltre confermato il ritorno di Paolo Belli, dopo la sua partecipazione alla gara nella precedente edizione.