Ballando con le stelle, il cast della nuova edizione prende forma: uno dei nomi è esplosivo

Mancano ancora alcune settimane all'inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle, ma le indiscrezioni sul cast iniziano già a susseguirsi con grande ritmo. Il celebre show del sabato sera di Rai 1, che tornerà a settembre 2025, sarà ancora una volta condotto da Milly Carlucci, regina incontrastata del programma, che come ogni anno starebbe lavorando a una squadra di concorrenti variegata, capace di unire volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica.

Due nuovi concorrenti dicono sì a Milly Carlucci

Nelle ultime ore, due nuovi nomi si sarebbero aggiunti al cast di questa attesissima edizione. Il primo è quello di Francesca Fialdini, apprezzata conduttrice di Rai 2, attualmente alla guida del programma La Porta Magica. Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia, la giornalista avrebbe accettato l'invito di Milly Carlucci, pronta a mettersi in gioco nella gara di ballo più seguita della televisione italiana.

Il secondo nome, già ipotizzato nei giorni scorsi, sembra essere stato confermato da Davide Maggio attraverso le sue storie Instagram. Si tratta del tennista ligure Fabio Fognini, che ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal tennis dopo l'ultima partecipazione a Wimbledon 2025. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Fognini aveva lasciato intendere un possibile coinvolgimento nel programma.

Fabio Fognini

Le parole di Fognini e la partecipazione a Ballando di Andrea Delogu

"Se mi aspettano a Ballando con le Stelle? Devo ancora parlare con Milly, che mi aveva voluto come ballerino per una notte. Per uno sportivo competitivo come me, potrebbe essere una bella sfida", aveva detto Fabio che ha partecipato allo show lo scorso dicembre. Nel fine settimana, Davide Maggio aveva anche anticipato un altro nome importante: Andrea Delogu.

La conduttrice e scrittrice, ha mosso i primi passi proprio come ballerina nel corpo di ballo delle Letteronze del programma Mai dire domenica. Intanto, secondo gli altri rumor, Milly Carlucci starebbe corteggiando altri personaggi come Pierluigi Pardo, telecronista sportivo e voce di DAZN, Eleonora Pedron, le cantanti Rose Villain e Marcella Bella, il conduttore Flavio Insinna e l'ex presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo ed ex conduttore di Mi manda Rai3.