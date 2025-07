Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia

Il Pupone dice no (di nuovo), ma Milly Carlucci non molla e i corteggiamenti per un altro membro della famiglia Totti si fanno sempre più pressanti.

Francesco Totti ha detto ancora una volta no. Milly Carlucci ci ha provato anche quest'anno a portarlo nel cast di Ballando con le Stelle come concorrente fisso, ma il Pupone non ha ceduto al richiamo del lustrino. Eppure, la regina del sabato sera di Rai 1 non si è arresa: secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella sua rubrica Chicchi di Gossip, Milly avrebbe già virato su Chanel Totti, la figlia 17enne dell'ex calciatore, attivissima sui social e sempre più sotto i riflettori. "Le trattative sono in corso...", scrive Parpiglia, lasciando intendere che la giovane influencer potrebbe davvero debuttare a suon di cha-cha-cha.

Non solo Totti: i grandi assenti della prossima edizione di Ballando con le stelle

Oltre al forfait di Totti senior, anche Francesca Pascale, inizialmente data in trattativa, non sarà tra i concorrenti (ma potrebbe fare un'apparizione da ospite). Flavio Insinna, invece, ha smentito seccamente le voci che lo volevano in pista: "Si può andare a cena anche senza parlare di lavoro", ha scritto con ironia sui social, spegnendo l'entusiasmo dei fan.

Ballando con le Stelle 2025: spuntano i primi nomi del possibile cast

Il cast ufficiale verrà annunciato a settembre, ma intanto iniziano a circolare le prime indiscrezioni. Oltre alle trattative con Chanel Totti, potrebbero scendere in pista nomi come Rosa Chemical, pronto a portare la sua eccentricità anche nel tango e l'ex campione olimpico Alex Schwazer.

Ma anche la conduttrice Lorena Bianchetti, l'ex velina Melissa Satta e - colpo di scena - Barbara D'Urso. Per la Barbarella nazionale, Ballando potrebbe essere il trampolino per un rientro in grande stile in Rai, anticipando il presunto ritorno a gennaio.

E non sarebbe l'unico volto familiare a Milly Carlucci. Secondo quanto riportato da CHI, la conduttrice starebbe corteggiando anche Martina Colombari, ex Miss Italia e moglie dell'ex calciatore Billy Costacurta. Milly sarebbe convinta di poterle strappare un sì, magari puntando su una stagione di grandi ritorni femminili. Staremo a vedere.

Sarà davvero Chanel Totti la sorpresa della prima serata di Rai 1 in autunno?

Milly Carlucci a Ballando con le Stelle

Se l'accordo dovesse andare in porto, Chanel Totti diventerebbe il volto più giovane di Ballando con le Stelle, puntando i riflettori sulla nuova generazione "figli di". Ma la vera domanda è: papà Francesco approverà il debutto della figlia sulla pista più seguita della TV italiana?