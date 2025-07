Ballando con le Stelle, Andrea Delogu si avvicina? Le difficoltà di Milly Carlucci a comporre il cast

L'attesa per la nuova stagione Ballando con le Stelle cresce, e con essa anche le indiscrezioni sul cast della ventesima edizione dello show di Milly Carlucci, in onda il prossimo autunno su Rai 1. Sebbene la formazione ufficiale dei concorrenti sia ancora in fase di definizione, alcuni nomi iniziano già a emergere con forza, alimentando l'hype tra fan e addetti ai lavori.

Andrea Delogu: la conduttrice torna alle origini come ballerina

Secondo quanto anticipato da Davide Maggio, il primo nome praticamente certo è quello della conduttrice che abbiamo visto al fianco di Carlo Conte nel programma TIM Summer Hits. Andrea Delogu, che ha iniziato la sua carriera televisiva proprio come ballerina nelle 'Letteronze', il corpo di ballo dello show di Italia 1 Mai dire domenica, avrebbe già firmato il contratto con la produzione.

Una scelta, la sua, ispirata anche dall'amica del cuore Ema Stokholma, che proprio sulla pista di Ballando nel 2022 ha vissuto una stagione intensa piazzandosi al terzo posto con il ballerino Angelo Madonia. La Delogu, inoltre, potrebbe sfruttare la visibilità del sabato sera per dare nuova linfa a La Porta Magica, il suo programma pomeridiano su Rai 2.

Milly Carlucci

I nomi caldi corteggiati da Milly Carlucci

Ma non è tutto. Il nome più chiacchierato delle ultime settimane è senza dubbio quello di Barbara d'Urso. Dopo aver partecipato lo scorso anno come ballerina per una notte, pare che Milly Carlucci stia corteggiando da tempo la conduttrice partenopea per trasformarla in una vera e propria concorrente del talent. Se la trattativa andasse in porto, sarebbe uno dei colpi più clamorosi della stagione televisiva.

Accanto a lei, circolano altri nomi di grande richiamo. Tra questi Rosa Chemical, artista provocatoria e sempre al centro dell'attenzione mediatica, e Fabio Fognini, che dopo l'addio al tennis professionistico si è detto pronto a indossare le scarpette da ballo . Per il tennista non sarebbe una prima assoluta: ha già partecipato al talent come ballerino per una notte, e ora potrebbe tornare in veste di concorrente a tutti gli effetti.

Ecco cosa frena la composizione della griglia di concorrenti

Tuttavia, la definizione del cast starebbe incontrando qualche ostacolo. A rallentare le firme ufficiali ci sarebbero, secondo il portale che ha dato l'anteprima della partecipazione di Andrea Delogu, le "esose richieste economiche" di alcuni potenziali concorrenti, "una su tutte", che starebbero momentaneamente congelando gli altri contratti, in attesa di capire quante risorse restano disponibili.