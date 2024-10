Ballando con le stelle 2024: quali coppie scenderrano in pista stasera su Rai 1, chi sarà l'ospite d'onore

Mentre Milly Carlucci trattiene il fiato per le sorti di Nina Zilli, Ballando con le stelle 2024 si prepara a una quinta puntata, stasera su Rai 1, che vedrà come ballerina per una notte un'amatissima attrice.

Sarà una puntata incerta per Ballando con le stelle 2024, che, stasera su Rai 1, a partire dalle 20:30, non soltanto dovrà cercare di distogliere l'attenzione dalle critiche piovute addosso, per motivi diversi, a Sonia Bruganelli e Alan Friedman, entrambi ancora in gara. Ci sarà anche da sciogliere il nodo Nina Zilli, che dopo le costole nelle ultime ore ha subito anche un infortunio a un piede.

Ballando con le stelle: le coppie della quinta puntata

Con l'eliminazione, alla fine della scorsa puntata, dei Cugini di Campagna (che in uno spareggio lampo hanno ottenuto meno voti di Sonia Bruganelli, salvata in precedenza dalla tribuna Sara Di Vaira), le coppie in pista in questo sabato 26 ottobre saranno dodici. Ecco quali:

Bianca Guaccero-Giovanni Pernice

Federica Nargi-Luca Favilla

Francesco Paolantoni-Anastasia Kuzmina

Luca Barbareschi-Alessandra Tripoli

Federica Pellegrini-Angelo Madonia

Sonia Bruganelli-Carlo Aloia

Alan Friedman-Giada Lini

Nina Zilli-Pasquale La Rocca

Tommaso Marini-Sophia Berto

Anna Lou Castoldi-Nikita Perotti

Massimiliano Ossini-Veera Kinnunen

Furkan Palali-Erica Martinelli

Nina Zilli, dopo aver ballato per quattro puntate con tre costole rotte, ha subito anche un infortunio a un piede

Come sempre, una coppia al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara, a condizione però di continuare a studiare.

Non si sa però cosa accadrà se, a poche ore dalla diretta, Nina Zilli e Pasquale La Rocca dovessero decidere per il ritiro, anche se momentaneo, viste le condizioni fisiche non ottimali della cantante piacentina.

Chi è il ballerino per una notte?

Si tratta di una ballerina, perchè in questa quinta puntata di Ballando con le stelle 2024 l'ospite sarà Elena Sofia Ricci che, dopo il grande successo di "Fiori sopra l'inferno", torna lunedì 28 ottobre in prima serata su Rai 1 con la seconda stagione de I casi di Teresa Battaglia. Diretta da Kiko Rosati, tratta come la precedente dai romanzi di Ilaria Tuti, si intitolerà "Ninfa dormiente".

Stasera invece Elena Sofia Ricci, in tutt'altra veste, scenderà in pista per ballare un free style molto particolare insieme a Moreno Porcu sulle note della canzone "Piccola anima" di Ermal Meta.