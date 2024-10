Ballando con le Stelle 19: una coppia stasera rischia di essere eliminata per infortunio

Un'intervista rilasciata a RTL, Rossella Erra ha spiegato che una delle coppie più amate del talent show questa sera potrebbe non scendere in pista a causa di un infortunio.

Questa sera, 26 ottobre, su Rai 1 in prima serata si riaccendono i riflettori sulla pista di Ballando con le Stelle. Una delle coppie più amate dello show di Milly Carlucci potrebbe essere a rischio eliminazione a causa di un infortunio che ha colpito una delle star del sabato sera.

Ci riferiamo a Nina Zilli e Pasquale La Rocca La cantante ha subito una serie di problemi fisici che potrebbero impedirle di esibirsi stasera, come ha confermato Rossella Erra a RTL. "Faranno di tutto per essere presenti", ha dichiarato, riferendosi alla determinazione di Nina e del ballerino professionista con cui ha iniziato questa avventura.

Le dichiarazioni di Rossella Erra

"Pasquale sta cercando di cambiare in corsa la coreografia perché lei aveva già tre costole rotte. Purtroppo adesso lei ha anche un edema ad un piede che non si è fatta a Ballando con le Stelle, ma invece dando una botta ad un'anta di un armadio. Ragazzi l'edema è un problema", ha aggiunto la tribuna del popolo.

E ancora. "Ce la stiamo giocando, lei proverà a ballare, io spero che possa recuperare. Però l'edema non si riassorbe in poco tempo. Non può saltare, se non si esibisce va fuori e poi finisce al ripescaggio. Può provare a ballare, questo sta nella bravura del maestro, che magari farà una coreografia dove lei non dovrà muovere troppo il piede. Elisa Isoardi fece un pezzo sdraiata".

Nina Zilli e Pasquale La Rocca dopo un'esibizione

Le parole della cantante

Sulla questione è intervenuta la stessa Nina Zilli, che ai microfoni dell'emittente dei "grandi successi", ha detto:"Come sto? Questa è una domanda alla quale non so rispondere. Sapete già del mio povero piede mi dice Rossella. Come dire, tre costole e un piede. Ho preso una botta al piede, all'allenamento c'ho lavorato sopra, si è infiammato tantissimo l'osso e adesso è un guaio". Nel caso non dovessero riuscire a partecipare, Nina Zilli e Pasquale La Rocca dovranno ricorrere al ripescaggio per rientrare nel programma.