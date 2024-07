Ballando con le Stelle 2024, Milly Carlucci ha scelto i primi sei concorrenti: ecco i nomi delle star

Inizia a comporsi il cast della prossima edizione del talent show: ecco i primi sei nomi che hanno accettato di mettersi in gioco sulla pista da ballo di Rai 1 dal prossimo settembre.

Anche Ballando con le Stelle 2024 inizia a scaldare i motori, il primo passo è la composizione del cast, scelta fondamentale per la riuscita del programma. Come sempre Milly Carlucci ed il suo staff è al lavoro per portare sulla pista da Ballo di Rai 1 personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport.

Le prime indiscrezioni sul cast di Ballando con le Stelle

Nei giorni scorsi Dagospia aveva parlato di un corteggiamento della conduttrice nei confronti di Federica Pellegrino, una delle più grandi sportive della storia italiana. Ebbene sembra che la campionessa olimpica, da poco diventata mamma abbia accettato di partecipare al programma. Il nome della 'Divina' è stato fatto anche da Alberto Dandolo che Su Dagospia ha confermato che Milly Carlucci ha incassato il sì della nuotatrice insieme a quello della cantante Nina Zilli.

Ma non solo, il giornalista di Dagospia ha fatto anche altri quattro nomi che fino ad oggi non erano ancora stati svelati. Stando a queste indiscrezioni, il cast dell'adattamento italiano del programma britannico Strictly Come Dancing della prossima stagione sarà composto anche dall'attore e produttore Luca Barbareschi, dal conduttore Massimiliano Ossini, dalla conduttrice Enrica Bonaccorti e dall'annunciatrice e conduttrice Marina Morgan, che molti ricorderanno al fianco di Aldo Biscardi durante Il processo del lunedì agli inizi degli anni ottanta.

Enrica Bonaccorti fa parte del cast di Ballando con le stelle 2024

In precedenza TvBlog aveva anticipato il primo concorrente: Francesco Paolantoni, il comico napoletano che negli anni scorsi abbiamo visto a Tale e Quale Show in coppia con Gabriele Cirilli. Il secondo nominativo è stato fatto da Davide Maggio sul suo portale, si tratta della modella Melissa Satta, ex di Matteo Berrettini.

Ballando con le stelle: la verità dietro la partecipazione di Chiara Ferragni e Barbara D'Urso

Questi due personaggi non compaiono nell'elenco di Dandolo, dando per scontata la bontà delle anteprime, il cast del talent show ad oggi sarebbe formato da otto concorrenti. Nella precedente edizione le coppie in gara furono dodici, una in meno rispetto alle ultime sette. Confermata la giuria che anche quest'anno sarà composta da o Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.