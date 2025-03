Ballando con le stelle si trasforma per l'edizione speciale: dal nuovo titolo alla giuria, cosa sappiamo

Milly Carlucci si prepara a tornare in tv con un'edizione speciale di Ballando con le stelle che celebrerà i 20 anni di messa in onda. Ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo programma, dal titolo alla giuria.

Il nuovo programma di Rai 1 ha un titolo. In primavera infatti, il 9 maggio, partirà un'edizione speciale di Ballando con le stelle per celebrare i 20 anni di messa in onda dello show ballerino. A dare la notizia era stato TvBlog, così come ad anticipare il titolo del programma, che si chiamerà Sognando Ballando.

Ballando con le stelle alla ricerca del nuovo maestro

La locandina di Ballando con le Stelle

Il titolo si spiega con il meccanismo stesso del programma, il cui scopo è quello di trovare un nuovo professionista, o nuova, per la prossima stagione dello show. Andrà in onda il venerdì sera, dopo la conclusione di Ne vedremo delle belle. Niente di nuovo per Milly Carlucci, ma stavolta con uno show apposito.

Nikita Perrotti e Sophia Berto

Ricordiamo infatti che i nuovi maestri Nikita Perotti e Sophia Berto sono stati scoperti proprio con il segmento Ballando On The Road, trasmesso a inizio puntata di Ballando con le stelle. Una volta in gara, i due hanno affiancato rispettivamente Anna Lou Castoldi e Tommaso Marini.

Lo show dunque, ruoterà intorno alla ricerca di un nuovo volto. Si sfideranno dieci coppie, composte dai maestri professionisti di Ballando e un aspirante maestro.

La giuria

Ballando con le stelle: la giuria

Per quanto invece riguarda la giuria, è stata riconfermata. Stando alle dichiarazioni di Ivan Zazzaroni nel programma Tango infatti, tornerà anche Mariotto. Rivedremo dunque al bancone Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e, appunto, Guillermo Mariotto.

Il format originale

Basato sul format britannico Strictly Come Dancing di BBC One, Ballando con le stelle ha esordito nel sabato sera di Rai Uno l'8 gennaio 2005. Da quel momento, non si è più fermato: è il varietà più longevo della tv italiana e, come il format originale, è diventato un classico della nostra tv.