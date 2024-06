Ballando con le stelle: la verità dietro la partecipazione di Chiara Ferragni e Barbara D'Urso

Ballando con le stelle è di certo una delle punte di diamante della Rai, anche a fronte della sempre più agguerrita concorrenza da parte di Mediaset. Tuttavia l'importanza dello show condotto da Milly Carlucci sta anche nel poter vedere in altre vesti personaggi noti.

Ballando con le Stelle, stasera la finale. Cosa ricordare di questa 18esima edizione?

Milly Carlucci parla del coinvolgimento di Chiara Ferragni e Barbara D'Urso

Durante una recente intervista alla conduttrice per conto di Tv Sorrisi e Canzoni, quest'ultima ci ha tenuto a dissipare alcune voci che si sono venute a creare nelle ultime settimane riguardati il sicuro coinvolgimento di alcune donne famose all'interno del suo programma di ballo: "Chiara Ferragni? Ogni tanto scopro che siamo in corsa per qualcuno, ma fa parte del rutilante mondo del casting. Barbara D'Urso si, ora è libera, ma far parte del nostro cast implica la voglia di mettersi in gioco, lavorare ogni giorno e raccontarsi". Indubbiamente queste parole non confermano niente di quanto è stato vociferato, ma chi può dire che cosa succederà da qui a settembre?

La locandina di Ballando con le Stelle

Ballando con le stelle: L'importanza del casting

Sempre durante la medesima intervista, la Carlucci ha parlato di quanto, in un programma come il suo, sia fondamentale riuscire a costruire il gruppo perfetto, in cui si possa creare la giusta sintonia e non badando sempre e per forza alla popolarità o meno dei partecipanti. Di certo questo è un punto a favore che rende lo show di Ballando con le Stelle ancora più naturale e genuino agli occhi del pubblico. D'altronde, come ammesso dalla stessa conduttrice: "Il casting non dipende dal fatto che sia un piccolo, medio o grande personaggio, ma da ciò che può offrire al gruppo". Voi che ne pensate? Tra l'altro sapevate che Milly Carlucci sta corteggiando una campionessa sportiva?