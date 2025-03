Fiori d'arancio a Ballando con le Stelle: due protagonisti si stanno per sposare, ecco chi sono

Galeotto fu Ballando Con le Stelle. Tra due protagonisti dello show ballerino di Rai Uno infatti, ci sarebbe aria di fiori d'arancio: stiamo parlando di Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, coppia dello show nell'edizione 2023.

La storia d'amore a Ballando con le Stelle

La locandina di Ballando con le Stelle

La ballerina professionista Lucrezia Lando e Lorenzo Tano, figlio del più noto Rocco Siffredi, si sono conosciuti proprio nel programma di Milly Carlucci. Tra la sala prove e la pista da ballo, il rapporto lavorativo si è presto trasformato in altro: già durante le registrazioni della trasmissione, era stata Rossella Erra a svelare il gossip in studio, mentre i due cercavano di nascondere la relazione.

I due non solo hanno continuato a frequentarsi dopo la fine di Ballando, ma avrebbero intenzione di convolare a nozze.

La proposta di matrimonio

Lucrezia Lando

Il gossip è stato lanciato dal settimanale Oggi, secondo cui l'anello sarebbe già stato comprato. Il settimana infatti, scrive: "I due sono più innamorati che mai e sono pronti a fare il grande passo. Il primogenito di Rocco e la sua ex insegnante di ballo fanno sul serio. Dopo circa un anno dal loro primo incontro sulla pista di Ballando con le stelle, Tano e la fidanzata sono più innamorati che mai e vogliono mettere su famiglia. In questi giorni, Siffredi junior avrebbe già scelto l'anello per la sua futura sposa consigliato dall'amatissima mamma Rosa. Il più entusiasta di tutti è papà Rocco. "Non vedo l'ora di diventare nonno, magari di una bella bambina", ci ha detto emozionato l'ex pornodivo".

Rocco Tano già in passato aveva dichiarato che, un giorno, avrebbe voluto diventare papà. Sembra che ora sia sulla strada giusta.