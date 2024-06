Ballando con le Stelle 2024: svelato un concorrente della nuova edizione, Carlo Conti dà l'ok

Prime indiscrezioni su Ballando con le Stelle 2024: da settembre, Francesco Paolantoni si esibirà sulla più famosa pista da ballo della televisione italiana. Il noto comico napoletano è stato annunciato come il primo nome del nuovo cast del talent show di Milly Carlucci che avrebbe confermato in blocco la giuria delle scorse edizioni.

Francesco Paolantoni entra nel cast di Ballando con le Stelle

Dopo aver divertito il pubblico con le sue esilaranti imitazioni insieme a Gabriele Cirilli in "Tale e Quale Show", nella prossima stagione l'attore partenopeo metterà in mostra le sue abilità di ballerino in coppia con una delle professioniste del programma basato sul format britannico Strictly Come Dancing, come ha rivelato TvBlog.

Il portale ha dato in anteprima la notizia scrivendo: "Siamo in grado di anticipare uno dei concorrenti dell'edizione 2024 di Ballando con le stelle...Il riferimento è a Francesco Paolantoni...", si legge nell'articolo dedicato al dancing show dove sono rivelati anche altri gustosi retroscena. Sembra infatti che la conduttrice del programma abbia chiesto il permesso al nuovo conduttore di Sanremo 2024.

Francesco Paolantoni è nel cast di Ballando con le stelle

"Milly Carlucci ha voluto chiedere prima a Carlo se fosse d'accordo a 'cederle' Francesco Paolantoni e il comandante in campo di Tale e quale show ha detto sì". Infine, sempre grazie a Tv Blog, arriva la conferma che il prossimo anno le palette su cui sono scritti i voti dati a Francesco Paolantoni e agli altri compagni d'avventura saranno alzate, come lo scorso anno, dai giurati Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Nella stagione appena terminata, Francesco Paolantoni è stato ospite fisso anche di Che Tempo che Fa Il tavolo condotto da Fabio Fazio, segmento finale della trasmissione serale della domenica su il Nove. Inoltre, il comico napoletano ha fatto parte del cast di Stasera tutto è possibile, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 2.