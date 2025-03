Ballando con le Stelle, lo spoiler sulla giuria dell'edizione primaverile sorprende gli spettatori

Ballando con le Stelle si prepara a un ritorno speciale in primavera: quattro appuntamenti in prima serata nel mese di maggio. Ma chi sederà al tavolo della giuria? Una conferma in particolare sta facendo discutere.

Ballando con le Stelle sorprende ancora e torna in una veste inedita: un'edizione speciale che ci terrà incollati allo schermo per tutto il mese di maggio. Lo spin-off primaverile, quindi, si farà e a dare l'ufficialità è Ivan Zazzaroni, storico giudice del programma condotto da Milly Carlucci. Ospite a Tango, in onda su Rai 2, Zazzaroni ha rivelato la notizia a Luisella Costamagna, spiegando che però l'edizione speciale avrà una formula particolare, diversa da quella a cui siamo abituati. E la giuria? Chi tornerà, paletta alla mano, a scompigliare il nuovo format?

La giuria, stando a quanto detto da Ivan Zazzaroni, tornerà al completo per i quattro appuntamenti in prima serata su Rai 1, ogni venerdì dal 9 al 30 maggio. Un cambio di serata significativo per lo show di punta dell'intrattenimento Rai, che per la prima volta approda al venerdì, ma che non rinuncia ai suoi volti storici dietro al banco dei giudici.

Giuria confermata: nessun cambiamento all'orizzonte

Guillermo Mariotto

Una delle grandi conferme riguarda proprio la giuria, che rimarrà invariata rispetto alle passate edizioni. "Ti immagini Milly che cambia?", ha commentato ironicamente Zazzaroni a Tango. È proprio lui a sottolineare come tutti i volti iconici del programma, compreso Guillermo Mariotto, saranno ancora una volta protagonisti, anche se in una veste rinnovata. Torneranno quindi anche Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Fabio Canino, pronti a valutare le esibizioni di questa nuova edizione primaverile di Ballando con le Stelle.

Tra i nomi più chiacchierati, quello di Guillermo Mariotto in particolare ha alimentato le speculazioni delle ultime settimane. Nonostante alcune voci di un possibile addio, il giudice più discusso di Ballando continuerà a dire la sua.

Ballando con le Stelle: cosa aspettarsi dallo spin-off?

Milli Carlucci a Ballando con le Stelle

Non sono ancora stati svelati i nomi di chi parteciperà a questa edizione speciale, ma si ipotizza che possa trattarsi di un torneo tra alcuni dei ballerini più rappresentativi della storia del programma. Un'idea che potrebbe entusiasmare i fan di Ballando con le Stelle, sempre affezionati alle esibizioni spettacolari di uno dei talent show più seguiti.

Quello che è certo è che questo spin-off non sostituisce l'appuntamento autunnale, che resta saldo nei piani di Rai1. Ballando con le Stelle, infatti, resta uno dei programmi di punta di Rai1 e dovrebbe tornare regolarmente nella prossima stagione televisiva. Per ora, gli appassionati possono godersi questa inedita parentesi primaverile, che garantisce nuove emozioni e colpi di scena.