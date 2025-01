Emilia Pérez e Conclave dominano le nomination ai BAFTA 2025

La British Academy of Television and Arts ha annunciato le candidature ufficiali ai BAFTA, i riconoscimenti più prestigiosi nel campo del cinema in Gran Bretagna.

Come previsto, sono due i titoli che dominano la lista dei candidati, sin dalla categoria regina, quella del miglior film: Conclave di Edward Berger ed Emilia Pérez di Jacques Audiard.

Emilia Pérez a poca distanza da Conclave

Il thriller ambientato nella Città del Vaticano ha ricevuto ben 12 candidature, tra cui quelle al miglior film, al miglior film britannico, al miglior attore per Ralph Fiennes, al miglior regista per Edward Berger e alla miglior attrice non protagonista per Isabella Rossellini.

Un gradino più sotto troviamo il film di Jacques Audiard, Emilia Pérez, che ha ottenuto 11 candidature, tra cui quella al miglior film, al miglior film in lingua straniera, al miglior regista, alla miglior sceneggiatura adattata per Jacques Audiard oltre alle nomination per Zoe Saldana, Selena Gomez e Karla Sofia Gascón. Sull'ultimo gradino del podio The Brutalist con 9 nomination.

Le altre principali candidature ai BAFTA

Insieme a Conclave ed Emilia Pérez, grandi favoriti dell'edizione 2025, nella categoria al miglior film concorrono anche Anora, A Complete Unknown e The Brutalist.

Demi Moore, fresca vincitrice del Golden Globe, è in lizza per il premio da miglior attrice protagonista per The Substance, insieme a Karla Sofia Gascón, Cynthia Erivo, Marianne Jean-Baptiste, Mikey Madison e Saoirse Ronan.

Nella categoria miglior attore troviamo Adrien Brody, Colman Domingo, Hugh Grant, Ralph Fiennes, Sebastian Stan e Timothée Chalamet. Warwick Davis sarà premiato con il BAFTA Fellowship.

La lista completa delle nomination ai BAFTA 2025

Miglior Film

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Miglior Film in Lingua Non Inglese

All We Imagine As Light - Payal Kapadia, Thomas Hakim

Emilia Pérez - Jacques Audiard

I'm Still Here - Walter Salles

Kneecap - Rich Peppiatt, Trevor Birney

Il seme del fico sacro - Mohammad Rasoulof, Amin Sadraei

Miglior Documentario

Black Box Diaries

Daughters

No Other Land

Super/Man: The Christopher Reeve Story

Will & Harper

Miglior Film Animato

Flow

Inside Out 2

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

Il robot selvaggio

Miglior Regista**

Sean Baker, Anora

Brady Corbet, The Brutalist

Edward Berger, Conclave

Denis Villeneuve, Dune: Parte Due

Jacques Audiard, Emelia Pérez

Coralie Fargeat, The Substance

Miglior Sceneggiatura Originale

Anora

The Brutalist

Kneecap

A Real Pain

The Substance

Miglior Sceneggiatura Non Originale

A Complete Unknown

Conclave

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Miglior Attrice

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofía Gascón, Emilia Pérez

Marianne Jean-Baptiste, Hard Truths

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, The Substance

Saoirse Ronan, The Outrun

Miglior Attore

Adrien Brody, The Brutalist

Timothée Chalamet, A Complete Unknown

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Hugh Grant, Heretic

Sebastian Stan, The Apprentice

Miglior Attrice Non Protagonista

Selena Gomez, Emilia Pérez

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, The Brutalist

Jamie Lee Curtis, The Last Showgirl

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Miglior Attore Non Protagonista

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Clarence Maclin, Sing Sing

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

Miglior Casting

Anora

The Apprentice

A Complete Unknown

Conclave

Kneecap

Miglior Fotografia

The Brutalist - Lol Crawley

Conclave - Stéphane Fontaine

Dune: Parte Due - Greig Fraser

Emilia Pérez - Paul Guilhaume

Nosferatu - Jarin Blaschke

Miglior Montaggio