Bad Boys: Ride or Die, confermata la classificazione del film: ci saranno divieti?

L'estate dei blockbuster al cinema sarà caratterizzata anche da Bad Boys: Ride or Die, il quarto episodio per il grande schermo della saga action con protagonisti Will Smith e Martin Lawrence, a quasi trent'anni dall'uscita del primo film. L'ultimo aggiornamento sul film riguarda il rating assegnato ufficialmente al lungometraggio di Adil El Arbi e Bilall Fallah.

Bad Boys: Ride or Die racconta l'indagine che coinvolge i detective Mike Lowrey e Marcus Burnett, impegnati a cercare di districare il mistero delle accuse rivolte al defunto loro ex capo Conrad Howard di essere in contatto con i cartelli della droga. Un complotto nei loro confronti li trasforma in fuggitivi, costringendoli a lavorare da fuorilegge per risolvere il caso.

Il rating

Secondo gli ultimi aggiornamenti sull'action movie, a Bad Boys: Ride or Die è stato assegnato il rating R, che impone il divieto ai minori di 17 anni non accompagnati per le scene di violenza, linguaggio esplicito e alcuni riferimenti sessuali. Si tratta di una scelta in linea con le classificazioni che hanno riguardato i precedenti film del franchise.

Will Smith in missione nel terzo film Bad Boys for Life

Will Smith non ha trattenuto l'euforia per il ritorno della saga in cui recita al fianco di Martin Lawrence:"Sono molto entusiasta di questo film. Vogliamo che abbia un sapore nostalgico ma vogliamo che i personaggi vivano esperienze appropriate per la loro età e il loro vissuto. È una sfida quella di mantenerlo divertente ed emozionante assicurandosi che la parte d'intrattenimento sia godibile, ma anche renderla un po' raffinata. È popcorn movie ma con una salsa speciale sopra".

Nel cast di Bad Boys: Ride or Die sono presenti anche Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Joe Pantoliano, Paola Núñez, John Salley e Tasha Smith, con le new entry Rhea Seehorn, Eric Dane, Ioan Gruffudd e Tiffany Haddish.