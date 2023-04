Bad Boys 4: Will Smith e Martin Lawrence di nuovo assieme sul set ad Atlanta (FOTO)

Sono ufficialmente iniziate le riprese di Bad Boys 4, nuovo capitolo del celebre franchise action con Will Smith e Martin Lawrence. In molti pensavano che il film sarebbe stato cancellato dopo l'increscioso incidente agli Oscar 2022 con lo schiaffo virale di Will Smith ai danni di Chris Rock, ma non è stato così. I due sono tornati nei panni di Mike Lowrey e Marcus Burnett nelle prime foto dal set.

Bad Boys 4 potrà contare sulla presenza nel cast di alcuni ritorni degli interpreti dei capitoli precedenti, tra cui quelli di Paola Núnez, Vanessa Hudgens e Alexander Ludwig. I produttori sembra abbiano affidato a Eric Dane il ruolo di un villain, ma attualmente non è stato annunciato alcun dettaglio della parte dell'attore, recentemente tra gli interpreti della serie Euphoria.

Bad Boys for Life, recensione: buona, anzi molto buona la terza

Il precedente film aveva incassato ben 426 milioni di dollari ai box office internazionali, con un debutto a quota 73 milioni. Nel team della produzione del quarto capitolo del franchise ci saranno anche Jerry Bruckheimer, Smith e Lawrence, Doug Belgrad, Chad Ogman, James Lassiter, Mike Stenson, Barry Waldman e Jon Mone.