Bad Boy for Life in vetta ad un boxoffice italiano "malato" di Coronavirus

Bad Boy for Life è primo negli incassi al boxoffice italiano in una settimana di sale chiuse in tutto il nord Italia per via dell'emergenza Coronavirus.

L'effetto Coronavirus continua ad abbattersi sul boxoffice italiano che vede Bad Boys for Life conquistarne la vetta con però appena 34 mila euro, superando il milione complessivo di incasso. Seguono a ruota Muccino con Gli anni più belli con 32 mila e 5 milioni in toto, anche se ci parla che per via della situazione d'emergenza il film abbia perso circa 2 milioni di euro e chiude Parasite, che conquista altri 20 mila ma si attesta però sopra i 5 milioni.

Tutti gli altri film in classifica chiudono con meno di 20 mila euro, dagli oltre 17 mila de Il richiamo della foresta agli appena quasi 4 mila (!) di Odio l'estate che nell'insieme ha superato i 7 milioni e si segnala un altro film di Bong Joon-ho entrato in top ten: Memorie di un assassino - Memories of Murder che supera agilmente i 4 mila su 245 mila. Tiene bene anche Cattive acque di Todd Haynes sui 300 mila in generale ed ad un soffio dal podio con 10 mila euro conquistati in questi giorni.

Le previsioni del fine settimana sono comunque a dir poco disastrose per via del permanere della chiusura delle sale in tutto il nord Italia, luoghi in cui solitamente si raccoglie il 20 per cento dei guadagni dell'intero Paese.