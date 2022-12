Babylon: il trailer in versione "buono" o "cattivo" del nuovo film di Damien Chazelle

Paramount ha condiviso dei nuovi trailer del film Babylon, diretto da Damien Chazelle, proposti in versione "buono" e "cattivo".

Nel montaggio più irriverente del video si assiste a omicidi, situazioni sessualmente esplicite, incidenti d'auto, sparatorie e momenti sopra le righe.

Il trailer "buono", invece, mostra il lavoro sul set di un film e l'impegno di tutte le persone coinvolte nella produzione, dietro e davanti alla macchina da presa.

In attesa dell'uscita nelle sale italiane di Babylon, prevista per il 19 gennaio, è stato pubblicato online anche un video promozionale più tradizionale ideato per ricordare il debutto nei cinema americani previsto per il 23 dicembre.

Dal Premio Oscar Damien Chazelle, regista di La La Land e Whiplash, un racconto memorabile ambientato nella Los Angeles degli anni '20. Il film è una storia di ambizioni smisurate e di eccessi oltraggiosi che ripercorre l'ascesa e la caduta di molteplici personaggi in un'epoca di sfrenata decadenza e depravazione nella sfavillante Hollywood.

I protagonisti del progetto, scritto e diretto dallo stesso Chazelle, sono Pitt, Margot Robbie e Diego Calva, e un cast corale che comprende Jean Smart, Jovan Adepo, Li Jun Li, P.J. Byrne, Lukas Haas, Olivia Hamilton, Tobey Maguire, Max Minghella, Rory Scovel, Katherine Waterston, Flea, Jeff Garlin, Eric Roberts, Ethan Suplee, Samara Weaving e Olivia Wilde.