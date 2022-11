Babylon: "La performance di Margot Robbie è pari a Elizabeth Taylor"

C'è un film che si candida alla corsa agli Oscar nella prossima stagione dei premi, si tratta di Babylon di Damien Chzeelle. A detta di uno dei membri del cast, Eric Roberts, "la performance di Margot Robbie è paragonabile a quelle di Elizabeth Taylor".

In una nuova intervista con The Hollywood Reporter, Eric Roberts ha parlato della performance di Margot Robbie, confrontandola con le performance storiche di Elizabeth Taylor e Sandy Dennis in Chi ha paura di Virginia Woolf? di Mike Nichols. E anche se è all'inizio della corsa agli Oscar, Roberts prevede già che Robbie ne uscirà con il trofeo della migliore attrice:

"Non guardo più me stesso, perché ho visto tutto quello che faccio. Ma il film di Damien Chazelle, l'ho visto. Ti dirò anche che Margot Robbie vincerà un Oscar per questo. Produce la performance più incredibile in Babylon che abbia mai visto. Le due incredibili attrici in Chi ha paura di Virginia Woolf? hanno recitato perfettamente, ed è su quel livello. Mi ha lasciato senza fiato. Non potevo credere a quanto fosse brillante ogni minuto di ogni giorno."

Babylon: durata fiume per il film di Damien Chazelle con Brad Pitt e Margot Robbie?

Di cosa parla Babylon?

Babylon è una storia di ambizioni smisurate e di eccessi oltraggiosi, che ripercorre l'ascesa e la caduta di molteplici personaggi in un'epoca di sfrenata decadenza e depravazione nella sfavillante Hollywood.

I protagonisti del progetto, scritto e diretto da Chazelle, sono Brad Pitt, Margot Robbie e Diego Calva. con loro un cast corale che comprende Jean Smart, Jovan Adepo, Li Jun Li, P.J. Byrne, Lukas Haas, Olivia Hamilton, Tobey Maguire, Max Minghella, Rory Scovel, Katherine Waterston, Flea, Jeff Garlin, Eric Roberts, Ethan Suplee, Samara Weaving e Olivia Wilde.