Babylon: la nuova featurette del film di Damien Chazelle (VIDEO)

Il canale Youtube di Paramount Pictures Italia ha appena pubblicato la nuova featurette di Babylon, l'attesissima pellicola diretta dal premio Oscar Damien Chazelle. Come si può vedere nel breve video, il film è ricco di stelle del cinema: da Brad Pitt e Margot Robbie fino a Tobey Maguire e Olivia Wilde.

Nella pellicola di Damien Chazelle, Brad Pitt interpreterà il ruolo di Jack Conrad, una mega star del cinema. A questo proposito, il regista ha spiegato: "Ha il maggior numero di ruoli che ho mai affrontato. Il processo del casting ha richiesto molto tempo, è diventato quasi un film di finzione. Tutti i personaggi sono inventati, ma ispirati a persone realmente esistite. Stai cercando delle persone in grado di sorprenderti e demolire le nozioni che si possono avere di quell'epoca, e attori che definirebbero quello spirito".

Ricordiamo che la storia è ambientata negli anni '20 e che il cineasta ha sottolineato: "Il film ha catturato intere società in una fase di transizione. Si pensa a certi film di Fellini come La Dolce Vita, a Nashville di Altman e a Il Padrino. Epici progetti vecchia scuola che si basano sui personaggi mostrando una società in evoluzione".

La sinossi di Babylon recita: "Dal Premio Oscar Damien Chazelle, regista di La La Land e Whiplash, un racconto memorabile ambientato nella Los Angeles degli anni '20. Il film è una storia di ambizioni smisurate e di eccessi oltraggiosi che ripercorre l'ascesa e la caduta di molteplici personaggi in un'epoca di sfrenata decadenza e depravazione nella sfavillante Hollywood. Con Brad Pitt, Margot Robbie e Diego Calva, e un cast corale che comprende Jovan Adepo, Li Jun Li e Jean Smart."