Babylon: Drusilla Foer è la testimonial dello spot italiano del film di Damien Chazelle

Drusilla Foer è la testimonial ufficiale della campagna pubblicitaria italiana di Babylon, il nuovo film di Damien Chazelle in uscita il 19 gennaio 2023.

Drusilla Foer dà vita alle atmosfere bohémiene e glamour di Babylon in uno spot speciale attraverso il quale l'artista evoca lo spirito dell'attesissima pellicola del premio Oscar Damien Chazelle, in uscita il 19 gennaio con Eagle Pictures.

Il video realizzato da Eagle Pictures insieme a Drusilla Foer è guidato dalle tematiche che giacciono alla base della nuova pellicola di d Chazelle: ambizione, desiderio e sogni di immortalità attraverso la magia del cinema.

La Foer, nell'atmosfera di una grande festa ormai conclusa, si muove tra palco, drappeggi e luci soffuse per restituirci il fascino di una Hollywood decadente e peccaminosa di una delle pellicole più attese dell'anno, sulle note di Call Me Manny, uno dei brani del film che si è appena aggiudicato un Golden Globe per la Miglior Colonna Sonora.

Con Babylon, il regista di La La Land ha scelto di narrare una storia di ambizioni smisurate e di eccessi oltraggiosi, che ripercorre l'ascesa e la caduta di molteplici personaggi in un'epoca di sfrenata decadenza e depravazione nella sfavillante Hollywood degli anni '20. Nel cast della pellicola figurano Brad Pitt, Margot Robbie e Diego Calva, Jovan Adepo, Li Jun Li e Jean Smart.