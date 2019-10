Babylon Berlin 3: il trailer dei nuovi episodi della serie tedesca

Babylon Berlin 3 arriverà sugli schermi tedeschi tra qualche settimana e il primo trailer in lingua originale delle puntate inedite svela qualche sequenza in anteprima in attesa dell'arrivo anche in Italia, previsto nel 2020, su Sky e Rai. Nel video spazio a sequenze d'azione, musica, inseguimenti, intrighi e un pizzico di relazioni sentimentali.

La terza stagione di Babylon Berlin prenderà il via durante le tumultuose settimane della crisi economica. L'ispettore Gereon Rath (Volker Bruch) e Charlotte Ritter (Liv-Lisa Dries) devono indagare sulla morte violenta di un'attrice, scoprendo che il settore cinematografico è marcio quanto il mondo criminale. Nel frattempo Black Reichswehr sta richiamando le proprie forze per cercare di far cadere la democrazia e usare tutte le opportunità possibili per provare nuovi scontri con i Comunisti.

La serie, una coproduzione internazionale Sky e Beta Film, è frutto del lavoro del trio di autori/registi Tom Tykwer, Henk Handloegten e Achim von Borries. Nel cast, Volker Bruch nel ruolo di Gereon Rath e Liv Lisa Fries che interpreta Charlotte.