Babygirl, Nicole Kidman: "Nessuno dei miei figli ha interesse a vedermi in quelle condizioni"

A Nicole Kidman è stato chiesto recentemente se i suoi figli guarderanno Babygirl, film thriller erotico che uscirà nelle sale nei prossimi giorni e che dopo la presentazione a Cannes ha ottenuto il 77% di gradimento su Rotten Tomatoes.

Parlando con il Telegraph, la Kidman ha spiegato che i suoi figli non vedranno Babygirl perché non hanno alcun interesse a vedere la loro madre in un thriller erotico. I figli, avuti dal precedente matrimonio con Tom Cruise, sono Isabella, 32 anni, e Connor, 29 anni, mentre con il marito Keith Urban ha altri due figli, Sunday Rose, 16 anni, e Faith Margaret, 14 anni.

"I miei figli non lo vedranno. Ma mi hanno anche detto di non volerlo vedere. Nessuna di loro ha interesse a vedere la mamma in quello stato".

Non si può negare che l'attrice abbia avuto una carriera prolifica, iniziata con i film australiani Bush Christmas e BMX Bandits nel 1983. Da allora è diventata una delle attrici più riconoscibili e acclamate in tutto il mondo. Negli anni '90 ha recitato in Giorni di tuono, Batman Forever, Practical Magic e Eyes wide shut.

Gli anni 2000 le hanno regalato i ruoli migliori, tra cui The Hours, che le è valso un Oscar, e Moulin Rouge!, per il quale ha ricevuto una nomination all'Oscar. Kidman ha lasciato il segno anche in televisione con ruoli da protagonista nelle serie di successo della HBO Big Little Lies e The Undoing, oltre a Nine Perfect Strangers di Hulu. Tornando al cinema, di recente l'abbiamo vista in The Northman di Robert Eggers.

Il fatto che i figli della Kidman non vogliano vedere la madre in un thriller erotico è una reazione comprensibile. Se sono solo interessati a vedere la loro madre recitare, hanno diversi decenni di film e show televisivi tra cui scegliere e che saranno molto "più facili" da guardare. Alcuni critici hanno descritto Babygirl come un film da non perdere, ma per i suoi figli è comprensibile perché non lo vedranno.