Baby Yoda: Hasbro svela i primi prodotti dedicati alla star di The Mandalorian

Baby Yoda ha conquistato i fan di Star Wars e i prodotti presentati da Hasbro dedicati all'adorabile creatura sembrano destinati a scatenare l'entusiasmo degli spettatori che stanno seguendo la serie The Mandalorian.

L'azienda ha infatti presentato, rendendoli disponibile per il pre-ordine, i primi giocattoli ispirati al "piccolo" che comprendono un peluche che emette suoni, delle adorabili mini figures e una statuetta appartenente alla Black Series.

L'action figure di Baby Yoda è caratterizzata da un'altezza di 15 cm e ha testa, spalle, mani e piedi in grado di muoversi. La versione Black Series prodotta da Hasbro ha anche degli accessori come una scodella, una rana del deserto e altri oggetti.

Il peluche elettronico è alto quasi 20 cm e ha una tunica removibile e, anche in questo caso, una ciotola e una rana, il tutto confezionato in una scatola in stile culla di vimini. Il giocattolo emette anche i suoni pronunciati da Baby Yoda nella serie The Mandalorian.

Le Mini-Figures di Baby Yoda, infine, sono delle riproduzioni in plastica di circa 6 cm di altezza che riproducono alcune delle scene tratte da The Mandalorian tra cui l'ormai famosa scena in cui beve da una tazza, la creatura avvolta da una coperta e mentre interagisce con una sfera, senza dimenticare l'esilarante momento in cui mangia una rana e la sequenza in cui utilizza per la prima volta la Forza.

Hasbro ha inoltre messo in pre-ordine un'action figure da collezione con testa e braccia articolate e contenuta in una box speciale.

