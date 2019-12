Baby Yoda è disponibile in pre-ordine, ma non festeggiate troppo!

Da oggi, Baby Yoda è disponibile per il pre-ordine, ma a quanto pare chi sognava di regalare la riproduzione del tenero personaggio di The Mandalorian per Natale resterà deluso.

The Mandalorian, un primo piano di Baby Yoda

Dal primo momento della sua apparizione in The Mandalorian, Baby Yoda ha catturato l'affezione del pubblico, ma ha rappresentato anche un notevole spoiler per la saga così Disney ha rallentato la produzione del merchandise per evitare che la sorpresa per la comparsa del personaggio venisse anticipata dai cataloghi di giocattoli.

Adesso è ufficiale, sullo shop Disney sono stati aperti i pre-ordini per l'acquisto di Baby Yoda, ma la cattiva notizia è che il pupazzo non verrà commercializzato fino al prossimo maggio.

Tra il merchandise dedicato, nello shop Disney vediamo il Funko Pop di Baby Yoda in due varietà, e una riproduzione alta 11 pollici prodotta da Mattel. Impossibile fare scorta, visto che il numero di pezzi acquistabili per cliente è limitato.

Baby Yoda: Perché siamo tutti innamorati del nuovo personaggio di The Mandalorian?

La regista di The Mandalorian Bryce Dallas Howard kè consapevole che i fan non sono felici del ritardo nella commercializzazione del merchandise, ma spiega che la decisione è stata presa per il bene dello show: "Sono tutti infastiditi dal non poter compare il merchandise, tutti vogliono baby Yoda, ma credo che sia stata presa la scelta giusta concentrandosi sulla storia e non sulle vendite."