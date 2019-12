Baby Yoda: gli adesivi per auto per viaggiare con la star di The Mandalorian

Baby Yoda è diventato la star degli ultimi mesi grazie alla serie The Mandalorian e ora i fan possono averla come compagno di viaggi grazie a un set di adesivi per auto in cui la simpatica creaturina verde sembra affacciarsi dai finestrini, con un effetto davvero simpatico, soprattutto per chi li vede dall'esterno.

L'azienda Fanwraps ha infatti realizzato una decalcomania messa in vendita su Entertainment Earth che trasforma il piccolo amico del cacciatore di taglie in un passeggero a bordo della propria automobile.

The Child Passenger Series Window Decal è un'immagine a grandezza naturale di Baby Yoda come appare nella serie The Mandalorian quando viaggia in compagnia del protagonista interpretato da Pedro Pascal.

L'adesivo è utile perché pur essendo traforato e garantendo quindi un minimo di visibilità, protegge i passeggeri dall'esposizione solare, oltre a essere resistente ai raggi UV, impermeabile e facilmente rimuovibile senza lasciare alcun residuo sulla proprio autovettura. Il gadget sarà in vendita a partire da gennaio a un prezzo di 19.99 dollari, permettendo così ai fan della serie creata da Jon Favreau di non sentire la nostalgia del personaggio dopo la fine della prima stagione dello show prodotto per Disney+.

Ecco le foto:

