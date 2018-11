Baby: il trailer della serie Netflix con "Torna a casa" dei Måneskin

Baby arriverà su Netflix il 30 novembre e nel nuovo trailer, i protagonisti si muovono sulle note del celebre brano dei Måneskin Torna a casa, l'intensa ballata, già certificata disco di platino, che ha anticipato l'ultimo album Il ballo della vita e sarà la colonna sonora che chiude lo show.

I personaggi della serie sono tutti adolescenti romani, così come i quattro giovanissimi componenti della band, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas: vivono esperienze simili in una sorta di romanzo di formazione che, così come si sviluppa nella serie, si racconta anche nei testi dei Måneskin.

Ecco il trailer:

Diretto da Andrea De Sica e Anna Negri, il progetto può contare su un cast che comprende anche Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, Riccardo Mandolini, Isabella Ferrari, Claudia Pandolfi e Paolo Calabresi.

Baby racconta in 6 episodi una storia di formazione che esplora le vite segrete di alcuni adolescenti romani.

Liberamente ispirata ad una storia vera, la serie segue le vicende di un gruppo di adolescenti del quartiere Parioli che sfidano la società ricercando la propria identità e indipendenza, sullo sfondo di amori proibiti, pressioni familiari e segreti condivisi. Quanto accaduto a Roma alcuni anni fa è solo la cornice di questa storia. Baby parla di adolescenti che hanno un disperato bisogno d'amore. Tutti i personaggi ne hanno bisogno in modo diverso, sia gli adulti che i ragazzi.

Baby è tra le serie più attese di questa stagione è soprattutto una storia di amore e incomprensioni, romantica e dark allo stesso tempo. Ogni personaggio intraprende il suo viaggio, alla ricerca dell'amore e della felicità.

La serie esplora le più diverse esperienze dei teenager italiani attraverso lo stile audace dei GRAMS, un nuovo collettivo di scrittori composto da cinque giovani autori: Antonio Le Fosse, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti, Giacomo Mazzariol e Re Salvador. Gli scrittori Isabella Aguilar e Giacomo Durzi si sono uniti al gruppo contribuendo, con la loro visione, al racconto della vicenda.