Baby Reindeer, Richard Gadd: "Sono stato vittima di stalking devastante dalla donna che ha denunciato Netflix"

Richard Gadd, creatore dello show di successo Baby Reindeer, ha raccontato di aver subito anni di stalking "estremamente sconvolgente" da parte della donna che ha poi fatto causa a Netflix per la sua rappresentazione nella serie.

La serie è ispirata alla reale esperienza di Gadd, vittima di stalking quando era un comico alle prime armi. In un documento depositato in tribunale lunedì scorso, Gadd ha ribadito che, sebbene la serie sia "emotivamente fedele" alla sua vita, non intende essere "un resoconto fedele" degli eventi.

Gadd ha dichiarato di aver conosciuto l'attrice, Fiona Harvey, mentre lavorava al pub Hawley Arms nel 2014. L'ha denunciata alla polizia nel febbraio 2016, dopo due anni di molestie e dopo aver ricevuto da lei migliaia di e-mail e messaggi vocali inquietanti e sessualmente espliciti, ha scritto.

"L'effetto cumulativo di tutte le azioni della Harvey è stato enorme", ha scritto Gadd. "È stato estenuante ed estremamente sconvolgente avere a che fare con le sue continue interazioni personali all'Hawley Arms, con il suo seguirmi in giro per Londra, anche vicino a dove vivevo, e con le sue comunicazioni incessanti e profondamente sgradevoli".

La Harvey non viene nominata con il suo vero nome nella serie, che si apre con la frase "Questa è una storia vera". La donna si è fatta avanti dopo la diffusione dello show in un'intervista con Piers Morgan, in cui ha sostenuto che la caratterizzazione del personaggio di Martha era "un'opera di iperbole".

A giugno la Harvey ha intentato una causa da 170 milioni di dollari, sostenendo che lo show l'aveva diffamata dipingendo Martha come una stalker due volte condannata a un totale di cinque anni di prigione. Nella sua causa, la Harvey ha dichiarato di non essere mai stata condannata per un reato.

"Avevo paura", ha continuato Gadd. "Ero in preda al panico e alla paranoia. Ero terrorizzato all'idea di salire su metro e autobus per paura di vederla. Ero sinceramente preoccupato che potesse fare del male a me o ai miei genitori, soprattutto ai miei genitori. In breve, le sue azioni hanno avuto un forte impatto sul mio benessere fisico e soprattutto mentale".

Alla fine Gadd ha ottenuto dalla polizia l'ammonimento verso la donna, che se non altro ha ridotto drasticamente le molestie, anche se non si sono fermate del tutto. L'attore e comico ha aggiunto di aver ricevuto in seguito una lettera scritta a mano da lei con all'interno un paio di mutandine.