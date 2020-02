Baby Driver 2: la Sony ha dato ufficialmente il via al sequel

Sony ha dato ufficialmente il via a Baby Driver 2. L'indiscrezione è arrivata in esclusiva da Geeks WorldWide e prevede il rientro di tutto il cast del primo film, e fortunato, capitolo: dal regista Edgar Wright agli attori Ansel Elgort, Lily James, Jon Bernthal, Michael Peter Balzary e CJ Jones, i quali riprenderanno gli stessi personaggi.

Nulla è però trapelato su come si svilupperà questo secondo capitolo di Baby Driver, sappiamo però che Edgar Wright stava lavorando da tempo ad una sceneggiatura e che una bozza era già stata completata. Tra le novità ci sarebbe anche un nuovo personaggio femminile che dovrebbe fare contraltare a quello di Debora, interpretato da Lily James. Tutto andrebbe in produzione entro la fine dell'anno, il tempo di far terminare ad Ansel Elgort le riprese di Tokyo Vice per HBO Max, così come di permettere a Wright di chiudere il suo film, Last Night a Soho a Londra.

Baby Driver: Ansel Elgort, Jamie Foxx, Eiza González e Jon Hamm in una foto del film

Last Night a Soho è invece un thriller in cui il tempo ha un ruolo fondamentale ed è ambientato nel noto quartiere londinese. Come ha rimarcato lo stesso regista in una recente intervista, è la prima volta che si trova a dirigere qualcosa proprio nel centro della città. prima "Con Hot Fuzz e Shaun Of The Dead ero rimasto nei luoghi in cui sono sempre vissuto". L'uscita è prevista per settembre e ne fanno parte: Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith, Diana Rigg e Terence Stamp.