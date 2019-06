Baby 2 su Netflix: prime immagini della nuova stagione, che arriverà in autunno

Netflix ha diffuso le prime immagini di Baby 2 per annunciare la fine delle riprese dei nuovi episodi, che saranno distribuiti in autunno.

Baby 2 si prepara a tornare su Netflix in autunno e intano si mostra nelle prime immagini della nuova stagione, le cui riprese si sono appena concluse a Roma.

Nei nuovi episodi torneranno i vecchi protagonisti Benedetta Porcaroli (Chiara), Alice Pagani (Ludovica), Riccardo Mandolini (Damiano), Brando Pacitto (Fabio), Mirko Trovato (Brando), Isabella Ferrari (Simonetta) e Claudia Pandolfi (Monica), oltre a Chabeli Sastre Gonzalez (Camilla), Lorenzo Zurzolo (Niccolò), Giuseppe Maggio (Fiore), Tommaso Ragno (Fedeli) e Galatea Ranzi (Elsa). Si sono uniti al cast anche Max Tortora (Roberto), Thomas Trabacchi (Tommaso), Denise Capezza (Natalia), Sergio Ruggeri (Vittorio), Filippo Marsili (Carlo)

Ecco le foto:

Baby: una scena della seconda stagione della serie

Baby: un momento della seconda stagione

Baby: un'immagine della seconda stagione

Baby: una sequenza della seconda stagione

Baby: un'immagine promozionale della seconda stagione

Baby: una sequenza della seconda stagione

Baby: una scena della serie, seconda stagione

Baby: una foto promozionale della seconda stagione

Baby: un'immagine della serie, seconda stagione

Baby: una sequenza della serie, seconda stagione

Baby: un momento della serie, seconda stagione

Baby: un'immagine della seconda stagione della serie

Baby: una scena della seconda stagione

Le new entry non riguardano solo il cast ma anche la cabina di regia: accanto ad Andrea De Sica nella seconda stagione troveremo Letizia Lamartire. Alla sceneggiatura ancora i GRAMS, il collettivo di scrittori composto dai cinque giovani autori Antonio Le Fosse, Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol.

Le riprese sono durate 13 settimane e sono state realizzate in moltissime zone di Roma e dintorni. A Tor Vergata è stato ricreato il Liceo Collodi, la scuola frequentata dai giovani protagonisti. Molte scene sono state girate tra Piazza Navona e i numerosi vicoli adiacenti, all'interno di ville di proprietà della borghesia romana, hotel di lusso e locali notturni, ma anche in località di mare vicino alla capitale.

La sinossi della seconda stagione esplora le conseguenze delle scelte compiute dai protagonisti, spesso in aperto contrasto con i valori imposti dalla famiglia e dalla società. Soprattutto Chiara e Ludovica sono divise tra la vita da studentesse e la vita notturna. Al centro della storia anche le psicologie degli altri personaggi, tra cui Niccolò e Brando, in netta opposizione al gruppo formato da Fabio, Damiano e, naturalmente, Chiara e Ludovica. Il liceo sta per finire e i ragazzi si trovano davanti ad un futuro incerto: un'occasione di crescita ma anche un salto nel buio.