Avvocato Ligas è la nuova serie con Luca Argentero, e Sky ha finalmente svelato il mese d'uscita

Il nuovo legal drama con Luca Argentero ha finalmente una data d'uscita su Sky. Ecco quando vedremo i sei episodi di Avvocato Ligas.

Avvocato Ligas è il titolo con cui Sky apre la primavera 2026, ormai è ufficiale. La serie originale con Luca Argentero arriverà infatti venerdì 6 marzo su Sky e come sempre in streaming su Now. Ispirata al romanzo Perdenti. La prima indagine dell'avvocato Ligas di Gianluca Ferraris (edito da Piemme), la produzione porta nel legal drama italiano un protagonista brillante e spigoloso che ha il volto di uno degli attori italiani più amati, alle prese con una città che corre e regole che non sempre coincidono con la giustizia.

Avvocato Ligas con Luca Argentero: di cosa parlerà il nuovo legal drama di Sky

Lorenzo Ligas (Luca Argentero) è un avvocato penalista dal talento indiscusso e dalla vita privata ingombrante. Quando lo studio d'élite che lo ha consacrato lo mette alla porta, per lui si apre una seconda occasione tutt'altro che comoda: rimettersi in gioco accettando le cause "perse", quelle che nessuno vuole e dove la sconfitta sembra scontata.

A condividere la partita con lui c'è Marta, una giovane praticante idealista: il loro confronto si muove tra il cinismo e principi sui quali non si transige. Il cuore del racconto? Non l'aula come ambiente asettico e angosciante, ma tutto quello che c'è prima di un'udienza: la preparazione, le strategie, gli errori. Milano diventa in questo modo una co‑protagonista affascinante con i suoi tribunali, gli spazi di coworking e le periferie meno viste.

Dopo Doc - Nelle tue mani, una nuova avventura per Argentero

Accanto a Luca Argentero troviamo Marina Occhionero e Barbara Chichiarelli. Ma tra le immagini dei palinsesti Sky è apparsa anche Cristina Marino, anche se su di lei e sul ruolo che andrà a ricoprire resta ancora il più totale riserbo.

Avvocato Ligas è composta da sei episodi, prodotta da Sky Studios con Fabula Pictures e diretta da Fabio Paladini. Nella writers' room ci sono alcune delle firme più note e apprezzate della serialità italiana - Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco - chiamate a lavorare su un legal dal taglio contemporaneo e personaggi "imperfetti".

L'annuncio della messa in onda è arrivato direttamente da Nils Hartmann durante la presentazione di Call My Agent - Italia 3 di cui proprio Argentero sarà guest star del primo episodio della nuova stagione dove - piccolo spoiler - vuole abbandonare il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia. Un momento topico per Sky, quindi, che così si assicura il top dell'intrattenimento anche per il 2026.

Perché Avvocato Ligas punta in alto (e cosa aspettarsi al debutto)

Dopo il successo di Doc - Nelle tue mani l'attore cambia registro: tolto il camice, indossa ora la toga per diventare un antieroe che vive di scelte borderline e carisma. I casi, autoconclusivi, saranno intrecciati a un arco narrativo orizzontale fatto di cadute, riscatti personali e una vita privata movimentata. La formula privilegia la messa in scena dei dilemmi - chi difendere, a quale prezzo - con un taglio realistico e ritmi da crime urbano. Non ci resta che attendere il trailer per scoprire i dettagli sui casi e soprattutto come si svilupperà il rapporto di mentorship tra Ligas e Marta.