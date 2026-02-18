Sanremo 2026, perché Luca Argentero non sarà ospite? Parla Carlo Conti

Nelle ultime ore Carlo Conti è intervenuto per smorzare la polemica con Luca Argentero, dopo le dichiarazioni dell'attore sulla sua mancata partecipazione al Festival di Sanremo. Argentero aveva raccontato di essere stato contattato inizialmente, ma di non essere poi mai più richiamato. Dalle pagine del settimanale Chi, il direttore artistico della kermesse canora ha voluto chiarire l'origine del malinteso, parlando apertamente di un equivoco.

Le parole di Carlo Conti: nessuna esclusione, ma un cambio di programma

Secondo Conti, non ci sarebbe stata alcuna esclusione, ma solo una comunicazione poco chiara. Come ogni anno, infatti, sul palco dell'Ariston vengono invitati i protagonisti delle fiction e serie che la Rai lancerà in primavera. "Luca Argentero - ha spiegato Carlo Conti - credo che dovesse venire per lanciare la nuova stagione di Doc - Nelle tue mani, che doveva partire a marzo. Poi, invece, la serie è stata spostata a ottobre e quindi è saltato quel momento di promozione. Probabilmente non glielo avevano spiegato.".

Il conduttore ha poi precisato di aver parlato direttamente con l'attore: "Con Luca ho parlato proprio sabato scorso ed è tutto chiarito". Conti ha voluto chiudere definitivamente la questione: "È tutto molto semplice, quello che faccio è alla luce del sole. Lo faccio con grande serenità e in maniera normale, quindi ogni cosa ha il suo perché. Non ci sono segreti".

Motorvalley: Giulia Michelini, Luca Argentero e la giovanissima Caterina Forza in posa

Le dichiarazioni di Luca Argentero a Splendida Cornice

Il caso era nato durante l'ultima puntata di Splendida Cornice, il programma condotto da Geppi Cucciari su Rai 3. Argentero, attualmente presente su Netflix con la serie Motorvalley - qui la nostra recensione della serie - aveva spiegato così la situazione: "Colgo l'occasione per dire che non ne ho idea, anzi mi piacerebbe saperlo".

L'attore, che a Splendida Cornice ha parlato anche dello scandalo del Grande Fratello dopo le dichiarazioni di Corona, ha aggiunto "Carlo Conti non mi ha chiamato personalmente, siamo stati contattati per sondare una disponibilità ma poi non è stato chiesto più nulla. È un po' strano questo equivoco che continua a crearsi. Comunque no, non ho questo impegno a Sanremo. E se anche fosse? Adesso non ci vado più, mi sono stufato di aspettare". Alla luce delle parole di Conti, però, il caso sembra ormai rientrato.