Avvocato di difesa 3: Netflix svela la data di uscita dei nuovi episodi

Netflix ha annunciato quando debutterà in streaming la stagione 3 della serie Avvocato di difesa, tratta dai romanzi di Michael Connelly.

Netflix ha svelato la data di uscita della stagione 3 della serie Avvocato di difesa, tratta dai romanzi scritti da Michael Connelly.

L'appuntamento per i fan è stato fissato a giovedì 17 ottobre, quando arriveranno le 10 puntate inedite.

Il cast dei nuovi episodi

Nel cast della serie Avvocato di difesa ci sono Manuel Garcia-Rulfo, Becki Newton, Jazz Raycole, Angus Sampson e Yaya DaCosta.

Tra le guest star e le presenze ricorrenti ci saranno invece Neve Campbell, Merrin Dungey, Elliott Gould, Devon Graye, Michael Irby, Maisie Klompus, Allyn Moriyon, Wolé Parks, John Pirruccello, Fiona Rene, Philip Anthony-Rodriguez, Jon Tenney e Krista Warner.

I co-showrunner Ted Humphrey e Dailyn Rodriguez hanno rivelato alcuni mesi fa che nella terza stagione ci sarà una sequenza flashback che regalerà qualche dettaglio di come Mickey Haller è diventato come è: non solo un brillante avvocato della difesa, ma anche il marito, il padre e l'uomo che è ora.

Avvocato di Difesa 2 parte 2, la recensione: l'anti-Goliath è tornato

Tra le pagine non c'è nulla di simile, quindi gli autori hanno ideato un'introduzione alla storia della stagione, a livello narrativo ed emotivo.

Nel primo episodio si vedrà quindi il giovane Mickey che smette di fare surf prima di una giornata di lavoro che gli cambia la vita, oltre alle scene in cui è insieme alla moglie Maggie dopo aver messo a dormire la figlia Hayley. Questi momenti mostreranno quindi un lato inedito del protagonista Mickey Haller, un idealista che compie il suo lavoro come avvocato dal sedile posteriore della sua Lincoln, occupandosi di casi piccoli e grandi a Los Angeles.

David E. Kelley ha creato la serie che ha sviluppato insieme a Humphrey. Michael Connelly è invece coinvolto come produttore e sceneggiatore dello show.