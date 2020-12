Gli Avengers si trasformano in personaggi Disney con Snapchat! (VIDEO)

Un nuovo volto per gli Avengers in un video speciale realizzato da un fan con i filtri di Snapchat, che li ha trasformati in personaggi Disney.

Un nuovo filtro Snapchat ha reso possibile trasformare il gruppo degli Avengers in veri e propri personaggi Disney, come ha mostrato un fan tramite un video pubblicato sui social che si è divertito a trasformare i volti di Hulk, Captain America e Iron Man in cartoni animati.

Gli The Avengers sono sempre molto amati dal pubblico dell'universo Marvel e l'artista digitale BossLogic ha deciso di regalare ai fan una versione più divertente dei personaggi principali, ovvero Hulk, Thor, Captain America, Iron Man, Spider-Man, Black Widow e Loki. La loro trasformazione è molto efficace, sembrano infatti davvero una versione animata stile Disney.

Questa non è la prima volta che gli Avengers sono immaginati come personaggi Disney, infatti è già capitato grazie all'artista Samuel Chevé che ha realizzato diversi disegni dei personaggi immaginati come i personaggi dei film Disney, immaginando Flynn di Rapunzel come Iron Man, Anna di Frozen come Black Widow e vari altri.

Questa trasformazione in cartoni animati dei personaggi degli Avengers potrebbe avvenire realmente nel prossimo progetto di Disney + What If...?, una serie che offrirà una nuova opportunità per gli spettatori, esplorando scenari alternativi nell'MCU in versione animata.