Le Principesse Disney oggi: che aspetto avrebbero nella realtà

Da generazioni, gli appassionati Disney hanno potuto ammirare i propri personaggi preferiti in azione, Principesse Disney incluse. Belle, gentili e coraggiose, ognuna con una personalità e delle caratteristiche differenti, le protagoniste di tanti classici - ma anche pellicole più recenti - della casa di Topolino sono state prese a modello da grandi e piccini per tutto ciò che sono e rappresentano. Ma come sarebbero oggi questi personaggi nella nostra realtà quotidiana?

Elsa di Frozen

Pocahontas

La clinica cosmetica inglese Dr. Aesthetica, in collaborazione con l'artista Elena Provolovich, ha voluto reimmaginare diversi personaggi Disney - principalmente le Principesse, ma vi sono anche un paio di guest star maschili - inserendoli in un contesto moderno, appellandosi al concetto di verosimiglianza e aderendo maggiormente a dei più moderni canoni estetici.

Belle de La Bella e la Bestia

Così ecco che Ariel, Belle, Pocahontas, Tiana, Elsa e Mulan, ma anche Gaston e John Smith, vengono raffigurati con una corporatura e dei lineamenti più simili a quelli di un individuo medio (femminile o maschile che sia) ai nostri tempi.

In più, il loro stile è stato adattato per rispecchiare una moderna sensibilità, pur mantenendo degli elementi chiave dei look originali (il top giallo per Belle, i jeans verdi come la coda di Ariel, la collana di Pocahontas...).

Ariel de La Sirenetta

E seppure questo non sia certo il primo tentativo di attualizzare o rendere in maniera più realistica i personaggi Disney, è sicuramente tra i più interessanti, non trovate?